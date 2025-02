Sconfitta decisiva, altro esonero nel weekend: pronto Pirlo

Il risultato della squadra nel prossimo weekend di campionato potrebbe decidere una volta e per tutte il futuro dell’allenatore.

Già in bilico da diverse settimane, il tecnico si giocherà la permanenza in panchina in questa giornata di Serie A. L’avversario non sarà sicuramente dei più semplici, ma sarà compito suo e della squadra cercare di dare un senso a questo finale di stagione, che rischia di essere a dir poco drammatico se le cose dovessero continuare ad andare in questa direzione.

Ed è per questo che, in caso di sconfitta, la dirigenza sarebbe pronta ad esonerare l’allenatore ed affidare la squadra ad uno che la Serie A l’ha imparata a conoscere piuttosto bene, prima da giocatore e poi da allenatore.

Sconfitta decisiva: salta un’altra panchina in Serie A

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati mondiali ed europei, soprattutto in Serie A, dove nel prossimo weekend di campionato potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La dirigenza è stata chiara con il tecnico: o si vince e si dà una svolta definitiva a questo campionato, o l’esonero sembrerebbe essere l’unica soluzione plausibile per cercare quantomeno di risollevare le sorti di un’annata che rischia di diventare più che fallimentare. Con squadra e staff l’allenatore è pronto a rimboccarsi le maniche e cercare di dare il massimo nel prossimo turno di campionato, ma c’è da dire che il calendario neanche aiuta, visto che l’avversario sarà una delle squadre più in forma del campionato. Guai a valutare questo fattore come un alibi, visto che mai come adesso la dirigenza è intenzionata a non passare più avanti ad una sconfitta, anche perché il campionato si appresta ad entrare nella sua fase finale.

Stando alle ultime notizie, dunque, in caso di sconfitta contro la Lazio il Venezia potrebbe decidere di esonerare Eusebio Di Francesco. Nonostante la smisurata fiducia nei confronti dell’ex tecnico della Roma, i risultati ottenuti fino ad oggi dalla formazione lagunare non gli garantirebbero né la conferma né tantomeno la permanenza.

Pirlo pronto a subentrare

L’avventura di Eusebio Di Francesco alla guida del Venezia potrebbe essere giunta ai titoli di coda, anche perché molti altri colleghi nel corso di questa stagione sarebbero stati esonerati per molto meno. La partita contro la Lazio risulterà essere dunque decisiva per l’allenatore dei lagunari, che nel frattempo si sarebbero già cominciati a guardare intorno.

Stando alle ultime notizie, il profilo favorito a sostituire Di Francesco potrebbe essere Andrea Pirlo, accostato anche alla panchina del Parma nel corso di questi giorni prima che venisse annunciato Chivu. Nulla ancora di confermato, anche perché ad oggi il Venezia non ha ancora proceduto con l’esonero, ma se questo dovesse arrivare il primo allenatore chiamato sarà proprio l’ex Juventus e Sampdoria, che dal canto suo non vede l’ora di rimettersi in gioco.