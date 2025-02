Serie A, tempo scaduto: si avvicina l’esonero, la decisione del club

Emergono delle importanti novità relative al futuro dell’allenatore, che può essere mandato via molto presto. Ecco la decisione del club riguardo l’esonero.

E’ un momento difficile per la squadra che sta avendo non poche difficoltà in queste campionato di Serie A.

Mai come quest’anno, infatti, la lotta per non retrocedere è abbastanza avvincente e vede protagoniste numerose squadre che sono in lotta per un posto in A nella prossima stagione.

Ecco perché dopo Pecchia al Parma, un’alta panchina rischia di saltare con la società che potrebbe tentare il tutto per tutto chiamando un nuovo allenatore.

Esonero in Serie A, nuovi aggiornamenti

Calendario difficile per la squadra che dovrà affrontare delle corazzate nei prossimi turni di campionato.

Ecco perché, a questo punto della stagione, si fa sempre più critica la posizione dell’allenatore che rischia di essere mandato via prima della fine della stagione.

Importante, sarà, la valutazione che farà la proprietà e l’area tecnica, che ha deciso di non intervenire nel mercato degli svincolati per rinforzare la rosa.

Una scelta chiara, di quanto il club credi in questo gruppo sperando di ottenere un miracolo in queste ultime partite di Serie A.

E’ certo, però, che l’ultima gara di campionato sia stata quasi decisiva per le sorti della squadra che è ad un passo dal baratro. Ecco perchè ci sono dei dubbi sul futuro dell’allenatore del Venezia Di Francesco.

Esonero Di Francesco Venezia, cosa c’è di vero

La sconfitta contro il Genoa è stata una vera e propria mazzata per le ambizioni del club arancionverde che, a questo punto del campionato, rischia seriamente la retrocessione in Serie B.

Resta in dubbio la posizione a Venezia di Eusebio Di Francesco che, di sicuro, non è stato aiutato dalla società visto che a gennaio gli hanno venduto il miglior marcatore e come Pohjanpalo.

Inoltre, a complicare tutto anche la decisione del club di non tesserare uno svincolato come Ben Yedder che avrebbe portato esperienza e qualità al reparto offensivo.

Si attende, dunque, la mossa da parte della società che potrebbe anche decidere di archiviare quanto prima il progetto tecnico ed esonerare Di Francesco per ripartire da un nuovo allenatore che avvierà un altro tipo di programma anche in vista della prossima stagione.