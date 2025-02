Mazzarri, è fatta per il ritorno a sorpresa: le cifre dell’accordo

Ha vissuto l’esperienza al Napoli nella passata stagione, non al meglio, adesso Walter Mazzarri è pronto a ripartire.

La notizia è stata riportata anche da SportMediaset nel corso di questo pomeriggio, con l’annuncio sulle cifre importanti che hanno permesso a Walter Mazzarri prima di “vacillare” e poi di accettare il progetto sul quale si punta fortemente, con lui in panchina.

Nel corso di questi giorni erano circolate alcune voci sul suo ritorno in Serie A perché, dopo quanto già successo al Parma e con l’esonero di Pecchia, che ha portato all’arrivo di Christian Chivu, c’è almeno un’altra situazione che potrebbe vedere uno scossone in panchina in Serie A nel week-end e riguarda la situazione complessa con Roberto D’Aversa. Alla fine, in ogni caso, si è decisa la destinazione con cifre enormi sul suo ingaggio, per Walter Mazzarri.

È fatta, riecco Mazzarri: accordo a sorpresa con l’ex Napoli

La destinazione a sorpresa riguarda Walter Mazzarri, per quella che è la scelta sull’esperto allenatore ex Napoli e Inter, tra le big del calcio in Italia. Anche se con alcuni alti e bassi vissuti nelle sue esperienze recenti in Italia, va ricordato che Walter Mazzarri è stato tra i migliori allenatori in Italia in alcuni anni per quanto ha fatto nel corso della sua carriera.

Ciononostante, in Italia soltanto il Napoli si è di nuovo interessato al tecnico toscano, che ha vissuto in azzurro uno dei periodi più “iconici” della storia partenopea, quella della rinascita e del periodo pre-Benitez, quando il Napoli ha cominciato ad internazionalizzarsi. Una carriera che non continuerà in Italia, stando alla notizia di oggi.

Una carriera, quella di Walter Mazzarri, che vede il giusto “premio” nel riconoscimento economico che gli viene dato adesso all’estero, per quello che è il progetto tecnico con lui protagonista in panchina, assieme al suo staff, nell’esperienza che vivrà in Iran.

La destinazione di Walter Mazzarri: scelta fatta in panchina

Si tratta infatti del top club del campionato in Iran che, puntando su Walter Mazzarri, gli concede un ingaggio a cifre importantissime in qualità di nuovo allenatore dell’Esteghlal. Un accordo che è stato riportato inizialmente dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh e che è stato poi confermato anche sul sito di SportMediaset.

Le cifre del contratto per Walter Mazzarri

Le cifre saranno enormi per l’ingaggio sul contratto con Walter Mazzarri, nell’accordo che stando ai numeri stessi, avrebbe convinto lo stesso allenatore ex Napoli. Si tratterebbe, infatti, di un ingaggio da due milioni nel contratto valido per i prossimi sedici mesi. In un anno e mezzo dunque e fino al 30 giugno 2026. Cifre così importanti che ha visto nella sua esperienza recente e dunque in un top club col Napoli quando, in azzurro, firmò un accordo per un milione di euro fino al 30 giugno 2024, arrivando circa alla fine del 2023.