Eliminazione decisiva: è finita l’era Guardiola, scelto il sostituto

L’eliminazione di oggi in Champions League per mano del Real Madrid potrebbe aver segnato l’era di Pep Guardiola.

Mai come quest’anno l’allenatore spagnolo non è riuscito a trovare le giuste contromisure alle difficoltà che il suo Manchester City avrebbe riscontrato lungo il percorso. È come se la sua aurea fosse terminata, anche perché i Citizens continuano ad arrancare, ed il fatto che la loro stagione europea sia già terminata ne è la conferma più lampante.

Il Guardiola dell’anno scorso sarebbe riuscito a ribaltare il risultato dell’andata, ma qualcosa sembrerebbe non funzionare. A fronte di questo il Manchester City sarebbe pronto a prendere una decisione epocale.

Eliminazione decisiva: Guardiola-City, scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Pep Guardiola, inginocchiatosi ancora una volta in Champions League a Carlo Ancelotti. Il 3 a 2 dell’andata a favore dei Blancos aveva dato uno spiraglio di speranza al Manchester City, che si è dovuto invece arrendere ad un uragano di nome Kylian Mbappé.

Il francese ha vinto il duello personale con Haaland, che non ha avuto però modo di dire la sua considerato il fatto che è rimasto in panchina per tutto l’arco della partita. Per il norvegese si è parlato di un problema fisico che non gli avrebbe permesso di essere al 100%, ma quest’esclusione potrebbe aver inciso e non poco non solo sull’eliminazione dei Citizens, ma anche sul futuro di Guardiola.

La Champions League era l’ultima cosa alla quale lo spagnolo poteva aggrapparsi. Perso anche il treno Europa, c’è il serio rischio che da qui a qualche giorno potremmo assistere ad una svolta epocale. Stando alle ultime notizie, infatti, per la prima volta da quando siede sulla panchina del Manchester City, Pep Guardiola è in discussione. La dirigenza inglese si riunirà nelle prossime ore per decidere il da farsi, con i media che starebbero cominciando ad accostare i primi nomi (importanti) alla panchina dei Citizens.

Guardiola in bilico: il sostituto

Nonostante un rinnovo firmato pochi mesi fa, Pep Guardiola potrebbe lasciare anzitempo la panchina del Manchester City. O meglio, per la prima volta nella sua carriera l’allenatore spagnolo potrebbe essere esonerato.

Nel momento in cui i Citizens dovessero prendere una decisione del genere, sorge spontaneo domandarsi: chi è in grado di fare le veci di Guardiola? Tra tutti gli allenatori liberi sul mercato, solo uno sarebbe all’altezza dello spagnolo, Zinedine Zidane, accostato con insistenza alla panchina del Real Madrid in questi mesi per il post Ancelotti. Da non escludere in questa lista super esclusiva anche Massimiliano Allegri, ma il toscano poco avrebbe a che vedere con la filosofia, soprattutto di gioco, del Manchester City. E dunque la scelta potrebbe alla fine ricadere proprio sul francese, che difronte ad un’occasione del genere potrebbe anche decidere di snobbare il Real Madrid.