Dimissioni Guardiola, decisione presa: il vero motivo e il sostituto

Il Manchester City di Pep Guardiola è nel suo periodo peggiore di sempre: ora il tecnico ha preso una decisione clamorosa.

Il club inglese è uno dei migliori al mondo da quando il tecnico catalano ha preso in mano le redini e lo ha trasformato completamente in qualcosa di unico, come mai prima nella storia. Le vittorie e i trofei sono stati tantissimi e hanno toccato vette assurde ma ora il crollo è clamoroso e rischia di portare a un momento drammatico per tutti i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il futuro di Pep Guardiola è fortemente in bilico: si parla di dimissioni immediate e di un cambio radicale in panchina che sta scioccando tutti nel mondo Manchester City.

Manchester City in crisi: Guardiola si assume tutte le colpe

I risultati del Manchester City in questa stagione lasciano molto a desiderare e il rischio è quello di arrivare alla fine della stagione con zero trofei in bacheca. Una possibilità concreta che, però, non era stata messa in conto all’inizio della stagione e che ha portato il club a spendere ancora centinaia di milioni di euro per migliorare la rosa.

Guardiola è in crisi con il Manchester City e ora il futuro è tutto da scrivere. La situazione è incandescente e sta prendendo forma una possibilità che nessuno riteneva possibile.

Secondo le ultime notizie, Pep Guardiola pensa alle dimissioni: si sente il primo e unico responsabile della situazione tremenda che sta vivendo il Manchester City e lo ritiene inaccettabile.

Dimissioni Guardiola: c’è un vero motivo dietro

ll futuro di Pep Guardiola si scrive nei prossimi 10 giorni. Non è affatto contento di come stiano andando le cose e ora si è messo in discussione con il club e con i suoi calciatori,

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in caso di eliminazione dalla Champions League cotro il Real Madrid, Guardiola rassegnerà le sue dimissioni dal Manchester City. E il motivo è legato sì allo sport e al calcio e ai mancati risultati, ma anche a una crisi personale che dura da un po’.

L’allenatore ha vissuto una situazione familiare molto delicata che lo ha fortemente scosso, ovvero la separazione dalla moglie, e non riesce più a essere la miglior versione di sé. Evidentemente ha intenzione di prendersi del tempo per pensare alla sua vita personale e solo in futuro tornerà ad allenare.

Guardiola via: c’è Zidane tra le scelte

Le dimissioni di Pep Guardiola dal Manchester City sono prossime. Ha fatto benissimo negli anni, ha portato il club a un livello clamoroso ma ora è nel pieno di una crisi senza precedenti e senza soluzioni se non l’addio per l’avvio di un nuovo progetto.

Il Manchester City pensa a Zinedine Zidane per il dopo Guardiola. La scelta sul francese darebbe continuità al progetto tecnico e garantirebbe un altro allenatore di livello assoluto in uno spogliatoio che ha bisogno di un grande leader.