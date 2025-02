Caso Lautaro, tre giornate di squalifica: “Campionato falsato”

Il caso Lautaro Martinez sta creando grande caos: è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che cambia tutto sul futuro.

L’attaccante argentino alla fine di Juventus-Inter si è lasciato andare al nervosismo totale e ha pronunciato delle frasi blasfeme che hanno fatto immediatamente il giro del web e creato grandi polemiche perché tutti si aspettavano una lunga squalifica, come da regolamento della FIGC in merito a queste situazioni.

Il “caso Lautaro” è diventato nazionale e ha scatenato grandi polemiche anche in tv e sui giornali a causa della situazione legata alla possibile squalifica.

Caso Lautaro Martinez: niente squalifica, è ufficiale

Lautaro Martinez si è lasciato andare a uno sfogo clamoroso alla fine della partita contro la Juventus e le telecamere di DAZN lo hanno anche ripreso mentre proferiva frasi chiaramente blasfeme.

Il Giudice Sportivo, però, si è espresso e ha deciso di non squalificare Lautaro Martinez. Il motivo è legato all’assenza di una prova audio evidente. Le sole immagini non bastano, infatti, per arrivare alla decisione di infliggere una pena a un calciatore se non accompagnate con un audio.

La decisione del Giudice Sportivo ha alzato un polverone enorme nei confronti dell’Inter e del calciatore argentino e ha fatto gridare allo scandalo da più parti.

Lautaro “salvato”: in Serie B squalificato Ferrari per blasefemia

Lautaro Martinez non è stato squalificato dalla prova tv per le espressioni blasfeme. Invece in Serie B il difensore della Sampdoria Alex Ferrari ha ricevuto una squalifica di tre giornate per espressioni blasfeme.

E non solo, in realtà. E la situazione è anche molto diversa da quella del capitano nerazzurro. La decisione del Giudice Sportivo della Serie B è dipesa dal referto dell’arbtiro, oltre che dalla prova tv.

“Acquisite ed esaminate le immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile senza margini di ragionevole dubbio i decide di sanzionare il calciatore Alex Ferrari con la squalifica per una giornata effettiva di gara“.

Per il giocatore della Sampdoria, però, le giornate di squalifica sono tre dal momento che altri due gli sono stati inflitti uno per l’espulsione e l’altro “per avere rivolto un’espressione irrispettosa agli ufficiali di gara”. Dunque per Ferrari c’è stato anche il referto arbitrale che ha udito molto chiaramente la bestemmia.

Ferrari sì, Lautaro no: “Campionato falsato”

La squalifica di Alex Ferrari e la mancata squalifica di Lautaro Martinez hanno scatenato i social network. Su X sono tutti contro l’Inter e contro la Serie A, accusando i dirigenti del calcio italiano di voler appositamente “falsare il campionato” per favorire i nerazzurri.

In realtà i Giudici Sportivi non hanno fatto altro che applicare pedissequamente le regole e prendere queste decisioni per i motivi sopracitati.