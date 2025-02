Inter, offerti 120MLN: svolta Lautaro Martinez

Svolta di calciomercato per l’Inter e per la carriera di Lautaro Martinez perché per l’attaccante argentino che in estate farà 28 anni è arrivata una folle offerta.

Attenzione a quelle che possono essere delle nuove strategie che possono anche cambiare il futuro dell’Inter perché ora ci sono delle nuove voci che tornano di moda su Lautaro Martinez, uno degli attaccanti più forti e prolifici in Europa negli ultimi anni che trascina l’Inter e l’Argentina continuamente verso traguardi importanti.

Adesso ci sono delle novità proprio riguardo la scelta che potrebbe essere fatta perché c’è la volontà di andare a chiudere un’affare storico se possibile con l‘Inter che può pensare anche di vendere Lautaro Martinez per cifre folli dopo aver già fatto lo stesso in altri casi in passato.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez via per una folle offerta

Il capitano e calciatore simbolo del club nerazzurro può seriamente pensare di guardare altrove visto che ora qualcosa può iniziare a cambiare e sarà fatta una valutazione con tutte le parti in causa che parleranno riguardo quella che può essere la maxi offerta per Lautaro Martinez.

E’ arrivato un segnale abbastanza forte e decisivo che riguarda la possibile decisione da parte dell’Inter di andare a cedere Lautaro Martinez per un’offerta impossibile da declinare. Il giocatore e capitano nerazzurro è considerato un punto fermo in campo e nello spogliatoio, ma prima o poi potrebbe arrivare la decisione di fare un cambiamento ed è da capire quale può essere il momento giusto.

Torna forte l’interesse dell’Arsenal per Lautaro Martinez e la conferma arriva direttamente dall’Inghilterra con l’emittente della BBC che conferma la volontà del club londinese dei Gunners che proverà la prossima estate un nuovo rilancio per l’attaccante argentino dell’Inter.

Si parla già anche di cifre e pare che l’Arsenal possa provare l’acquisto di Lautaro Martinez per 120 milioni di euro. Da capire la strategia dell’Inter e la scelta del giocatore che ad oggi ha un lungo contratto fino al 2029 da 9 milioni netti a stagione.