Squadra a pezzi, esonero a un passo: scelto il nuovo allenatore

Il calcio italiano è entrato nel momento più importante della stagione: ora ogni errore sarà pagato a caro prezzo, è pronto un esonero.

La situazione è particolarmente complicata in questo momento per molte squadre che non stanno raggiungendo gli obiettivi prefissati a inizio stagione. La serenità in alcuni ambienti è sparita ormai da tempo e ora la società deve prendere le redini e decidere il da farsi per il prossimo periodo.

Non sono più ammessi errori e il prossimo weekend potrebbe essere l’ultimo per l’allenatore che non ha minimamente inciso su una situazione già complicata e che ora sta diventando impossibile da gestire.

Esonero ormai deciso: ultimatum all’allenatore

Alcune squadre sono in un momento tremendo e non riescono a uscire dalle sabbie mobili in cui si sono impantanate e gli stessi allenatori sono in difficoltà, nonostante tutti gli sforzi che stanno mettendo in piedi per riuscire a scacciare via i vari problemi che sono nati.

Il prossimo weekend sarà, o almeno potrebbe essere, è utile usare ancora il condizionale, l’ultimo in panchina per molti allenatori, soprattutto per quelli che sono da settimane ormai nel mirino dei rispettivi club e visti ormai, non più di buon occhio.

Secondo le ultime notizie, c’è un esonero ormai pronto: la prossima gara sarà decisiva per il dentro o fuori.

Salernitana nel caos: ultima chance per Breda con il Frosinone

La Salernitana sta vivendo una stagione pessima sotto tutti i punti di vista. Dopo la retrocessione in Serie B si pensava in un nuovo progetto importante, con il presidente Iervolino pronto a vendere il club a investitori stranieri che erano fortemente interessati. Poi è saltato tutto e anche la situazione economica del club campano è andata sempre peggio, tanto da non riuscire a fare il mercato che avrebbe voluto il ds Petrachi.

Lo stesso è valso per la scelta dell’allenatore: ad oggi è Roberto Breda ma non era la prima scelta del ds e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Salernitana rischia la retrocessione in Serie C e sarebbe una fine assurda che potrà portare solo al declino più totale nei prossimi anni.

La squadra è al tezultimo posto in classifica e la prossima partita sarà contro il Frosinone, vero e proprio scontro diretto per la salvezze: in caso di sconfitta Breda verrà esonerato con effetto immediato.

Esonero Breda: il sogno di Petrachi è Vivarini

La Salernitana rischia la Serie C e una nuova sconfitta porterà all’esonero di Breda. Non ci sono più chance per l’allenatore che non è riuscito a risollevare la squadra da un inizio davvero complicato. Al suo posto il sogno di Petrachi è Vivarini.

Già vicino in estate, l’ex Catanzaro e Frosinone è ora senza squadra ma non è convinto di accettare perché ritiene la situazione davvero complessa al momento. Ore e giorni delicatissimi in casa Salernitana: il fallimento totale del progetto Iervolino è ormai dietro l’angolo.