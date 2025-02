Serie A, esonero a fine partita: chiamano Gilardino

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore che in questo momento è in seria difficoltà e si parla di quello che può essere il prossimo esonero in Serie A.

In questo momento la situazione è davvero complicata perché ci sono delle notizie che riguardano quello che può essere il serio esonero dell’allenatore che in questo momento vive un momento difficile con la squadra che non riesce più a girare e per questo che può arrivare l’esonero dopo la partita e la scelta del nuovo allenatore.

Sono diverse notizie che arrivano e che riguardano il cambio in panchina annunciato dalla società che può andare a cambiare la guida in panchina visto quello che è accaduto nelle ultime settimane.

Dopo un grande avvio di stagione, la squadra si è persa e ora rischia davvero grosso. Per questo motivo che si pensa possa arrivare l’esonero in panchina dell’allenatore che verrebbe rimpiazzato da una nuova scelta tecnica. Diversi i nomi usciti fuori e ora c’è uno che potrebbe seriamente arrivare di nuovo in Serie A.

Esonero in Serie A: arriva un nuovo allenatore

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che può accadere nelle prossime ore considerando che si parla di un possibile esonero dell’allenatore di Serie A e la scelta di puntare su un nuovo allenatore. Perché in questo momento la società vive una situazione davvero difficile e dovrà capire come uscirne fuori al meglio.

Si parla di quello che può essere il prossimo esonero in Serie A con Roberto D’Aversa a serio rischio con l’Empoli e occhio alla scelta del sostituto perché si parla di un possibile ritorno in Italia di Alberto Gilardino.

Le ultime settimane sono state difficili visto quello che è accaduto con un altro risultato negativo che si accumula e che rischia di dover portare la società a fare una scelta difficile ma doverosa. Perché un altro ko può portare all’esonero dell’allenatore in panchina con D’Aversa a rischio e l’Empoli che dovrà decidere se puntare su un altro nome e tra i vari candidati c’è anche Gilardino.