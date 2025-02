Ritorno in Serie A: nuova avventura per l’ex Inter

Nuova avventura per l’ex Inter, tra i grandi protagonisti del triplete nerazzurro. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro dell’allenatore che è pronto a tornare in Serie A.

Importanti novità di mercato riguardo il possibile ritorno in Italia del mister che ha ricevuto questa telefonata.

Ecco nuovi aggiornamenti in merito al possibile insediamento dell’allenatore che è pronto a vivere una nuova esperienza in panchina.

E’ di oggi la notizia dell’esonero del mister, che è stato mandato via dal cluba seguito degli ultimi risultati negativi.

La società, in queste ore, annuncerà il nome del nuovo allenatore. C’è un ex Inter in pole, pronto a raccogliere l’eredità del suo collega. Ecco tutti i dettagli.

Esonero in Serie A: la società valuta l’ex Inter

Siamo arrivati in un momento clou della stagione. Non sono ammessi passi falsi per alcuni club che sono ancora lontani dal raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale.

Infatti, quest’oggi in Serie A è saltata un’altra panchina.

Esonero inevitabile per l’allenatore che in queste 25 giornate di Serie A ha raccolto appena 20 punti con 4 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Troppo pochi per una squadra che ambiva ad una salvezza tranquilla.

Ecco perché dopo gli ultimi ko di fila, contro Roma, Cagliari, Lecce e Milan, la società ha deciso di dare una svolta alla stagione ed esonerare Fabio Pecchia che è stato silurato dal club emiliano.

Adesso si attende il nome del successore di Pecchia a Parma. Già sono circolate le prime voci relative al possibile candidato, pronto a raccogliere l’eredità dell’allenatore. Intanto, tra i nomi fatti c’è anche quello dell’ex Inter.

Parma Chivu, ultimissime notizie

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da Sky Sport, la società sta prendendo in considerazione anche la possibilità di affidare la panchina del Parma a Chivu. Un profilo giovane, visto che l’ultima esperienza dell’ex difensore è stata sulla panchina della Primavera dell’Inter.

Inoltre, per Chivu si trattarebbe della prima esperienza tra i grandi e in Serie A. Un rischio, dunque, che la società sembra destinata a fare anche perché convinta nelle qualità del giovane tecnico. Restano, in corsa, però, anche altri profili come quello di Andrea Pirlo e Ballardini oltre all’opzione tedesca legata alla suggestione tedesca Felix Magath.

Per il momento, però, i dirigenti sembrano decisivi a nominare come nuovo allenatore del Parma Chivu. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore con i comunicati che sanciranno la svolta definitiva su questo affare.