Esonero in Serie A, sorpresa in panchina: nuovo allenatore tedesco

Nome a sorpresa per la panchina della squadra italiana. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo la candidatura del tecnico tedesco, che è pronto a vivere la sua prima esperienza in Serie A.

Sono momenti concitati all’interno del club che dovrà prendere una decisione riguardo il prossimo allenatore. Infatti, è viva la pista che porta al tecnico tedesco che è stato proposto alla società italiana.

Stiamo entrando nel vivo della stagione con i punti che iniziano a pesare.

Ecco perché la società, in queste ore, ha optato per un cambio in panchina. Anche altri club potrebbero seguire l’esempio con altri tecnici che sono sempre più a rischio esonero.

Serie A, un tedesco in panchina: la scelta della società

Rivoluzione in vista per la squadra italiana che ha deciso di mandare via il proprio allenatore. In queste ore, intanto, prende sempre più quota la pista straniera per la panchina con un tedesco che è stato offerto al club.

Non solo D’Aversa all’Empoli, anche altri allenatori come Giampaolo e Di Francesco rischiano l’esonero dopo questo turno di campionato. La situazione è molto particolare, ecco perché iniziano a circolare voci relative al possibile cambio in panchina.

Intanto, un altro tecnico straniero si prepara a sbarcare in Serie A.

Seguendo l’esempio di altre società, a sorpresa anche il Parma potrebbe puntare sull’allenatore tedesco per sostituire Fabio Pecchia, che è stato esonerato dal club dopo il ko interno contro la Roma.

Su Magath Parma, Lecce e Venezia

Secondo quanto riportato da tmw, nelle ultime ore è uscita fuori la pista tedesca per la panchina della squadra crociata. Dopo l’esonero di Pecchia, la società sta valutando la possibilità di nominare come nuovo allenatore del Parma Felix Magath.

Dopo aver messo in bacheca numerosi trofei, nell’ultimo periodo l’esperto allenatore si è specializzato in salvezza. L’ultima rimonta l’ha ottenuta nel 2022 alla guida dell’Herta Berlino, subentrando a stagione in corso.

Ecco perché, in una situazione di classifica particolare e molto difficile, la società potrebbe decidere di puntare proprio su Felix Magath che ha tutte le caratteristiche per far risalire la squadra in classifica. Inoltre, pare che l’allenatore tedesco, che ha anche una lunga esperienza al Bayern Monaco, sia stato accostato ad altri club come Lecce e Venezia.