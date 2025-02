Esonero in Serie A, “scelta di cuore” sul nuovo allenatore

La Serie A è entrata in un momento delicatissimo del campionato: ogni errore può costare caro e ora è pronto un esonero.

Il campionato è arrivato al momento clou della stagione, con le classifiche che ormai sono delineate e gli obiettivi che si fanno sempre più difficili da raggiungere. La situazione per alcune squadre inizia a diventare davvero molto complessa e rischia di portare al collasso totale nel giro di qualche giorno.

L’ultimo weekend di Serie A ha portato ulteriori problemi molto importanti che hanno messo a nudo tutte le difficoltà di squadra e allenatore e ora il rischio è proprio quello dell’esonero e del cambio in panchina.

Serie A: pronto un altro esonero

La Serie A è arrivata ormai al dentro o fuori per molte squadre e allenatori. A 13 giornate dalla fine del campionato ormai è ben chiaro chi potrà lottare per vincere e chi invece dovrà stare attento a non fallire tutti gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione. Ci sono molte squadre, big e non, sul filo del rasoio e per questo si stanno valutando ulteriori novità che riguarderanno il futuro prossimo.

I risultati sono sempre lo specchio di ciò che va e di ciò che non va nei club e i rischi sono quelli di perdere terreno rispetto alla tabella di marcia prefissata a giugno, quando sono partiti i progetti annuali.

Secondo le ultime notizie, in Serie A è già pronto un altro esonero: decisiva l’ultima sconfitta.

Esonero in Serie A: l’Empoli valuta l’addio di D’Aversa

L’Empoli di Robero D’Aversa non riesce più a vincere. L’ultima vittoria risale a dicembre, sul campo del Verona e da quel momento sono arrivate 8 sconfitte e 2 pareggi che hanno dilaniato le speranze empolesi di potersi salvare con tranquillità, come sembrava qualche mese fa.

La sconfitta contro l’Udinese è stata pesantissima per l’Empoli che ora deve trovare la marcia giusta per ripartire e potrebbe farlo con un cambio in panchina. L’Empoli valuta l’esonero di Roberto D’Aversa. Le prestazioni non sono mai troppo negative ma non ci sono i risultati e questo non è un aspetto da sottovalutare, visto che ora si rischia la retrocessione in Serie B.

L’esonero di D’Aversa è argomento caldissimo in casa Empoli. Il presidente Corsi incontrerà in queste ore l’allenatore e deciderà il da farsi.

Esonero D’Aversa: l’Empoli pensa ad Andreazzoli per il rush finale

L’esonero di Roberto D’Aversa è una possibilità concreta per l’Empoli. La situazione in classifica è abbastanza complicata, con il terzultimo posto distante solo un punto e con il rischio serio e grave di retrocedere in Serie B.

Al posto di D’Aversa, il presidente Corsi vorrebbe Aurelio Andreazzoli all’Empoli. L’allenatore toscano è stato tante volte in azzurro e accettare per lui, che ora ha 71 anni, sarebbe una grande scelta di cuore. Anche perché l’accordo prevederebbe un impegno solo fino alla fine della stagione, dunque, con nessuna certezza sul futuro.