Atalanta, un’altra tegola dopo Lookman: i tempi di recupero

Ha vissuto già molti problemi la Dea e, a questi, se ne aggiunge un altro legato a ciò che ha annunciato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa.

Un altro infortunio, dopo la tegola già vissuta con Ademola Lookman. C’è stato allenamento nel giorno di vigilia per quanto riguarda Atalanta-Club Brugge, sfida che nella serata di domani sarà da dentro o fuori in Champions League, con gli orobici che sperano di poter passare il turno, ribaltando sul campo ciò che è successo nella settimana scorsa.

Ribaltare l’ingiusto risultato, stando a ciò che è accaduto in merito al calcio di rigore sanzionato a sfavore della Dea, nel finale di Club Brugge-Atalanta e che spinge l’Atalanta stessa a “vendicarsi” sul campo. Dovrà farlo proprio probabilmente senza uno dei protagonisti della sfida dell’andata perché, Gasperini, ha annunciato il problema legato al suo infortunio proprio in conferenza.

Un altro infortunio all’Atalanta: brutta tegola prima della Champions

Alle 21 scende in campo l’Atalanta, nella serata di martedì e dovrà farlo probabilmente senza uno dei principali titolari della formazione di Gian Piero Gasperini.

Come se non bastassero i problemi già vissuti in infermeria dove, a Zingonia, il tecnico di Grugliasco continua a dover fare i conti con i problemi fisici di alcuni dei suoi giocatori. Oltre alla situazione di campo che lo ha visto protagonista sul calcio di rigore assegnato a favore della formazione belga per uno “schiaffo” che è stato visto soltanto dagli arbitri al VAR e dal direttore di gara in campo, ecco che si ferma anche in allenamento il centrale della Dea.

È infatti Hien che si ferma per infortunio, come annunciato ufficialmente da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia. Dopo aver visto smaltito l’infortunio di Ademola Lookman, dunque, gli orobici devono fare i conti con un altro problema.

Infortunio Atalanta: Gasperini ne annuncia le condizioni

Presentando quella che sarà la sfida contro il Club Brugge e toccando temi delicati come l’introduzione del VAR a chiamata del quale si è parlato oggi, Gasperini ha svelato pure l’infortunio nell’ultimo allenamento del proprio difensore titolare: “Abbiamo recuperato Kolasinac, che sarà titolare. Lookman viene in panchina con noi. Invece per Hien non lo so ancora, probabilmente lo perdiamo. Siamo in positivo, perlomeno, rispetto alle ultime settimane. Sabato ha giocato, ieri ha riposato e oggi invece nell’allenamento di rifinitura ha sentito un problema all’adduttore. Sapremo se sarà con noi domani mattina. Io penso che non è facile pensare che possa risolversi, ma vediamo, saprete tutto”.

Assenza pesante: chi giocherà in Atalanta-Club Brugge

L’assenza di Hien rischia di essere pesante per la Dea, nella sfida da dentro o fuori in Champions League. Di seguito, le probabili formazioni di Atalanta-Club Brugge.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui;

CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla.