Serie A, infortunio e stagione finita: l’annuncio nel post-partita

Si temeva il peggio e il peggio è stato annunciato in merito all’infortunio con stagione finita per il calciatore che era appena arrivato.

Il nuovo acquisto del calciomercato di riparazione, era arrivato per giocare titolare indiscusso nell’attacco, a seguito di quello che è stato un intervento sul mercato proprio al fine di sistemare le cose in avanti.

Dopo Parma-Roma è stato annunciato ciò che i tifosi speravano di scongiurare. A riportare la notizia sull’infortunio con la stagione praticamente finita per l’attaccante, è lo stesso allenatore nel post-partita della sfida delle 18.

Infortunio e stagione finita in Serie A: brutta tegola sul nuovo attaccante

Si è giocato alle 18 il match tra Parma-Roma, sfida che ha visto i giallorossi vincenti per 0-1 nella sfida tra le due squadre, con una tra le due che ha giocato senza il proprio centravanti. Si conosceva già la notizia legata al suo problema al ginocchio, ma non erano ancora chiari i tempi di recupero.

Saltata la sfida di quest’oggi alle 18, alle domande a Dazn e nel post-partita, l’allenatore ha preso voce annunciando le proprie defezioni dopo le “lamentele” per l’espulsione a inizio match.

Avrebbe condizionato la partita l’espulsione venuta fuori al trentesimo circa, nel primo tempo tra Parma-Roma. Ma oltre questo, Fabio Pecchia ha annunciato l’infortunio con stagione finita della sua punta centrale titolare. Una brutta tegola, se si considera l’importanza che avrebbe avuto in questi sei mesi il nuovo acquisto del Parma.

Infortunio e brutta tegola: l’annuncio sulla stagione finita

Nel post-partita di Parma-Roma, tra le dichiarazioni alle Tv e in conferenza stampa, Fabio Pecchia ha dichiarato alcune cose in merito all’infortunio di Milan Djuric. Per il centravanti del Parma che con i crociati è riuscito a trovare soltanto tre partite a causa del suo infortunio e che vedono fermati a 191 i suoi minuti della sua avventura in Emilia Romagna, è stagione finita. Lo rivela il suo allenatore nel post-partita: “Non fa più notizia che siamo giovani e non cerchiamo alibi, ma ne abbiamo. Abbiamo perso Djuric per tutta la stagione, non è facile. Dobbiamo affrontare queste partite, gestendo questi momenti. La squadra è viva”.

Chi gioca davanti? Il club non tornerà sul mercato dopo l’infortunio

Niente svincolati, il Parma non tornerà sul mercato dopo l’infortunio. La stagione finita di Milan Djuric non cambia le cose ai crociati, col Parma che si affiderà al suo Bonny fino alla fine di questa stagione.