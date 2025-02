Sarri in Serie A: adesso è possibile, annuncio del ds

Si avvicina il ritorno di Sarri in panchina? Nuova chance in Serie A per l’allenatore, che non vede l’ora di tornare a guidare una squadra nel campionato italiano.

Fermo da qualche mese, dopo le dimissioni dalla Lazio della passata stagione, Sarri è stato cercato anche dal Milan che alla fine ha virato su Conceicao. Adesso per il tecnico toscano si aprono altre strade in vista del futuro.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile ritorno dell’allenatore ex Napoli e Juventus, che ha ancora voglia di mettersi in discussione e sposare un nuovo progetto tecnico che metta la sua filosofia di gioco al primo posto.

Sorpresa Sarri, ecco dove può andare: spunta un altro indizio

Emergono delle novità importanti relative alla prossima squadra di Maurizio Sarri, che nell’ultimo periodo è stato accostato a diverse società, italiane e non solo.

Alla fine, nessuna di queste ipotesi è andata in porto con l’allenatore che è attualmente nella lista dei tecnici disponibili, pronti a subentrare anche in questa stagione.

A sorpresa, nelle ultime ore, è uscita fuori la notizia relative al possibile ritorno in panchina in Serie A di Maurizio Sarri, che può essere una valida opzione per la società che potrebbe decidere di stravolgere tutto e chiamare l’ex Lazio.

Esonero Palladino Fiorentina? Le parole di Pradé dopo la sconfitta contro il Como

Brutto passo falso per i viola che in questo turno di campionato non hanno raccolto punti grazie ad un super Como che ha fermato la squadra di Palladino.

Ancora una volta, il tecnico della squadra, è finito nel mirino dei tifosi e anche della proprietà. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Daniele Pradé che non ha usato mezze misure per definire la partita della Fiorentina contro il Como.

“Una brutta partita, abbiamo meritato la sconfitta. Il Como è stato più bravo di noi ed ha avuto la fame per portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto sollo due occasioni e giocato solo per sette minuti. Loro sono stati aggresivi e molto più ordinati. Adesso bisogna ripartire. Non vogliamo fare un campionato del genere, anonimo. Abbiamo delle ambizioni ed anche il mercato ha dimostrato questo. Più che arrabbiamo solo deluso per oggi”.

Dichiarazioni davvero pesanti del dirigente della Fiorentina che hanno colpito e non poco Palladino, che si sente sotto esame insieme al resto della squadra. Ecco perché, come già successo in passato, non bisogna escludere la possibilità di un clamoroso ribaltone.

Nuovo allenatore Fiorentina: Sarri o Tudor per Palladino?

Non è la prima volta che la Fiorentina affronta un periodo di difficoltà. In passato, alla panchina dei viola era stato accostato il nome di Igor Tudor. Adesso, però, c’è anche Maurizio Sarri che può essere preso in considerazione da Pradé che si sta guardando intorno anche in vista della prossima stagione.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione. Ovviamente è assai improbabile che avvenga oggi l’esonero di Palladino ma resta comunque una possibilità in vista del futuro, soprattutto se dovessero arrivare risultati negativi.