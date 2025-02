Nuovo tecnico per la Roma: Ghisolfi stringe il cerchio

Nuovi aggiornamenti sul prossimo allenatore che dovrà sostituire Ranieri alla Roma. Ecco le ultimissime notizie, dopo le parole del direttore sportivo Ghisolfi.

Quale sarà la scelta della società? Ovviamente si spera che alla fine il club punterà su un profilo d’esperienza e qualità, capace di supportare l’ambiente e in grado di ricostruire un progetto che in questo momento è stato affidato a Ranieri.

Il tecnico ha già deciso di chiudere, a fine stagione, la sua avventura in panchina. Da giugno, infatti, ricoprirà un nuovo incarico nella Roma come consigliere sportivo della famiglia Friedkin che di sicuro ascolterà il parere di Sir Claudio prima di procedere con la scelta del prossimo allenatore.

L’argomento è stato affrontato, nel pre partita di Parma Roma, anche dal ds Ghisolfi: ecco le sue dichiarazioni.

C’è fermento nella Capitale, riguardo la decisione della proprietà che nei prossimi mesi dovrà affidare le chiavi del progetto tecnico ad un nuovo allenatore che avrà un compito molto importante, ovvero riportare entusiasmo all’interno di una tifoseria che è delusa dagli ultimi risultati della squadra.

Per tanti, infatti, questa stagione è già virtualmente conclusa, c’è come unico obiettivo l’Europa League, con la squadra che si giocherà tutto giovedì nella sfida di ritorno cotro il Porto.

In campionato, infatti, c’è una distanza siderale con le prime della classe e in Coppa Italia si è assistito all’eliminazione contro il Milan. Ecco perché, resta solo l’obiettivo europeo per i giallorossi che intanto lavorano in vista del futuro.

Tutto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore, che dovrà nuova linfa con delle motivazioni ad un ambiente depresso e sconfortato.

Roma, cosa sta succedendo: la verità di Ghisolfi

Giorno dopo giorno escono fuori indiscrezioni riguardo il possibile candidato, pronto a raccogliere l’eredità di Ranieri sulla panchina della Roma.

Quali sono gli allenatori accostati alla panchina della Roma?

Da Allegri a Montella fino al sogno Ancelotti: sono questi i nomi fatti e che girano nell’ambiente giallorosso.

A fare il punto della situazione, su questo tema, è il direttore sportivo Ghisolfi.

Nuovo allenatore Roma: nuovi aggiornamenti

Nel pre partita della sfida contro il Parma, ai microfoni di Sky Sport Ghisolfi ha chiarito la situazione riguardo il futuro in panchina con il nome del prossimo allenatore che tiene banco all’interno dell’ambiente romanista.

Chi sarà il prossimo tecnico della Roma?

“E’ ancora presto, siamo a febbraio. Posso dire che stiamo lavorando su questo. C’è ancora del tempo e vogliamo prendercene altro prima di decidere. Non è il momento giusto per parlare di questo argomento, vedremo cosa succederà”.