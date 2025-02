Montella torna in Serie A: nuova chance, sta già studiando i calciatori

Vincenzo Montella sta stupendo tutti sulla panchina della Turchia come ct e a fine stagione può tornare ad allenare in Serie A.

Il tecnico italiano dopo un lungo periodo di alti e bassi tra i vari club che ha allenato, ha trovato la sua felicità e il suo periodo migliore sulla panchina della Turchia. Sta facendo grandissime cose tra risultati ottimi e lo sviluppo dei giovani calciatori turchi che stanno trovando in lui una guida ottima per costruirsi una carriera di grande livello.

Il futuro di Vincenzo Montella è legato anche alla Serie A: il suo desiderio è quello di tornare in Italia per allenare in un top club e alla fine della stagione è un’opzione concreta.

Vincenzo Montella torna in Serie A: le ultime

Il lavoro di Vincenzo Montella con la Turchia non sta passando inosservato. Sta facendo grandissime cose con una squadra che offre sì del talento ma non è perfetta in tutti i ruoli e non è certamente una delle nazionali favorite per vincere trofei. Eppure ha riportato la gioia in tutti i tifosi turchi che ora sognano di poter competere ad altissimi livelli.

La crescita di Montella come allenatore è sotto gli occhi di tutti e se ne stanno accorgendo anche in Serie A, dove ci sono molti allenatori a rischio esonero e che possono lasciare spazio a un tecnico che si sta facendo le ossa fuori Italia.

Secondo le ultime notizie, Vincenzo Montella può tornare in Serie A a fine stagione: pronto per una big.

Idea Montella per il Milan: dipende tutto da Conceiçao

Il Milan si è affidato a una coppia portoghese per questa stagione. Prima Fonseca che non è riuscito minimamente a fare bene in rossonero e poi, ora, a Sergio Conceiçao. L’allenatore ex Porto sta portando qualche cambiamento e qualche risultato positivo ma non si è amalgamato bene con lo spogliatoio e con la dirigenza.

Con o senza la qualificazione in Champions League per la prossimai stagione, Conceiçao può lasciare il MIilan. E a quel punto Ibrahimovic e Furlani dovranno cercare un nuovo allenatore con cui iniziare un progetto serio e vincente, questa volta per davvero.

Vincenzo Montella è un’idea per la panchina del Milan della prossima stagione. Il tecnico napoletano si sta dimostrando uno dei più bravi in giro per l’Europa e potrebbe essere il nome giusto per avviare un nuovo progetto.

Milan a Montella: sta già studiando la rosa

Montella al Milan potrebbe essere un’ottima idea per il futuro del Milan. L’allenatore italiano ha voglia di tornare a mettersi in gioco nel campionato italiano, dove ha fatto bene con la Roma e con la Fiorentina ma non è mai riuscito a imporsi come uno dei migliori.

Dopo anni di studio e di applicazione delle sue idee lontano dall’Italia potrebbe essere proprio lui il profilo perfetto per far ripartire un progetto molto altalenante e complesso come quello rossonero.