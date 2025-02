Milan, esonero Conceicao: spunta la data – CDS

Futuro già scritto per Sergio Conceicao al Milan: ecco le ultimissime notizie che riguardano il tecnico portoghese.

La vittoria della Supercoppa aveva illuso tutti. Anche la società.

Nonostante un mercato sontuoso, con acquisti mirati nel reparto offensivo, la squadra continua ad avere problemi ed anche contro il Feyenoord, nell’ultimo turno di Champions League, sono emerse tutte le difficoltà di questa stagione.

I problemi, dunque, non sono stati risolti da Conceicao che ha il futuro segnato al Milan: ecco tutti i dettagli.

Ancora incertezza all’interno del Milan: la situazione è davvero delicata, dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord che ha alimentato le polemiche.

In questo momento, a rischiare maggiormente è l’allenatore del Milan Conceicao: ecco tutta la verità sull’esonero del tecnico.

Milan: esonero Conceicao, come stanno le cose

La gara di ritorno in Champions League, in programma fra quattro giorni, sarà decisiva per il futuro del Milan ma non per Sergio Conceicao.

Il rapporto con Ibra è ai minimi termini e a Rotterdam c’è stato un segnale nel momento della sostituzione di Gimenez e Leao con Camarda e Abraham.

Infatti, parlando con un tifoso, Ibra scuoteva la testa e borbottava, manifestando insoddisfazione per le scelte fatte dall’allenatore, che alla fine non sono state decisive per le sorti della partita, visto che la squadra ha perso per 1 a 0. Adesso servirà un grande Milan al ritorno, per ribaltare il risultato e continuare il percorso europeo.

Come già successo con Paulo Fonseca, in questo momento Conceicao è un uomo solo al comando. Anche la società, dopo avergli messo a disposizione un organico di tutto rispetto, sembra averlo già scaricato.

A complicare tutto anche lo spogliatoio rossonero, che non è entrato ancora in sintonia con il tecnico. Ecco perché per Conceicao l’esonero è già stato deciso: ecco quando avverrà.

Esonero Conceicao Milan: la società ha già deciso

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, con o senza Champions Conceicao può salutare a fine stagione.

Il rinnovo, fino al 2026, con l’allenatore portoghese dipende da una clausola che solo il Milan può esercitare. A prescindere da ciò, quindi, la sensazione è che la società possa ripartire da un nuovo allenatore.

Neppure un finale di stagione in crescendo, con una serie di risultati positivi, e la conquista del quarto posto, potrebbe aiutare Conceicao che in questo momento, come successo già a Fonseca, è davvero ai margini.