Conceiçao furioso contro tutti: gesto pesante, rischia molto

Il Milan è uscito con le ossa rotte dalla sfida con il Feyenoord in Champions League: anche Conceiçao è in crisi totale e rischia.

I rossoneri sono ora con un piede fuori dalla competizione europea e sarebbe un risultato tremendo considerato l’avversario estremamente abbordabile che ora non ha nemmeno più il centravanti, ceduto pochi giorni fa proprio ai rossoneri. La prestazione del Milan a Rotterdam non è stata assolutamente positiva e ora il rischio è l’eliminazione che porterebbe a una crisi senza precedenti.

Anche Sergio Conceiçao è in crisi: non è riuscito a stravolgere la rosa e la mentalità come avrebbe voluto e ora spuntano nuovi problemi che sembrano molto seri.

Milan in crisi totale: la Champions League decide il futuro

Il futuro del Milan dipende dai risultati che veranno messi in piedi nelle prossime settimane. La sconfitta contro il Feyenoord ha portato di nuovo a retropeniseri molto gravi per le prossime settimane.

La crisi del Milan è totale. I rossoneri non riescono a costruire un percorso lineare e vivono una stagione davvero incredibile che porta a momenti sorprendenti a volte in positivo e altre in negativo. Si pensava che con Conceiçao la situazione potesse migliorare ed essere molto più semplice ma evidentemente i problemi sono molto più profondi.

La sconfitta del Milan in Champions League contro il Feyenoord è stata tremenda anche per Sergio Conceiçao che è considerato ovviamente uno dei colpevoli del K.O. olandese.

Gesto folle di Conceiçao dopo Feyenoord-Milan: cosa ha fatto

Il nervosismo di Sergio Conceiçao è palpabile e il rischio è quello di creare nuovi malumori ancora più forti rispetto al passato. La sconfitta dei rossoneri ha causato sicuramente un momento di crisi più alti per il tecnico che non è riuscito a cambiare nulla rispetto ai primi mesi di questa stagione.

Conceiçao ha lasciato la conferenza stampa post partita dopo appena 90 secondi. Dopo la sconfitta era nervosissimo, ha risposto a una sola domanda e poi ha deciso di abbandonare l’incontro con i giornalisti e non ha voluto rispondere a nessun altro. Ma è un gesto anzitutto irrispettoso per chi era in Olanda e soprattutto un gesto che dimostra una crisi senza precedenti.

Il comportamento di Conceiçao è stato fortemente criticato e ora il suo futuro rischia di essere in bilico. La gara di ritorno a San Siro contro il Feyenoord può stravolgere tutto.

Problemi Milan: Conceiçao rischia l’addio

L’atteggiamento di Conceiçao è molto simile a quello di tutta la squadra del Milan. I problemi sono ormai tutti ben noti e l’allenatore non è riuscito a mettere una pezza a quanto accaduto precedentemente e ora è anche uno dei colpevoli principali della crisi del Milan.

Il suo comportamento lo porta a rischiare anche il posto in panchina al Milan. Ma tutto verrà deciso dopo la gara di ritorno di Champions League che darà modo di pianificare il futuro.