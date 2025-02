Milan, nuovi problemi: Sky annuncia l’infortunio, i tempi di recupero

Deve fare i conti ancora con dei problemi, Sergio Conceicao, dopo quanto già successo nel corso della prima parte di stagione.

Quando ancora Conceicao non c’era, con Bennacer che alla fine è stato venduto nella sessione di mercato a gennaio e col nuovo acquisto nel nome di Bondo che ancora non avrebbe smaltito il suo infortunio rimediato quando era ancora un giocatore del Monza, ecco che i rossoneri devono fare i conti col problema nel giorno di anti-vigilia della sfida col Feyenoord.

Il Milan si gode il suo momento con i nuovi acquisti che hanno dato brillantezza all’intero organico a disposizione di Sergio Conceicao, che vede ancora però i problemi con uno dei vecchi “fari” di quello che è stato il Milan di Pioli prima, Fonseca poi e adesso con Conceicao – ha trovato soltanto qualche minuto in campo da quando c’è l’allenatore ex Porto -, che non sarà a disposizione per la Champions League. Ad annunciare i problemi a Casa Milan, sul suo infortunio, è Sky Sport.

Milan, out dall’allenamento per infortunio: ancora problemi per il giocatore

A Casa Milan si allenano i rossoneri, continuando il lavoro verso lo scontro diretto del play-off in Champions League che vede contrapposti i rossoneri alla ex squadra di Santiago Gimenez, che si è da poco trasferito proprio dal Feyenoord al Milan.

Un allenamento che continua, questa mattina, a vedere ancora lontano dal gruppo squadra uno dei calciatori che deve seguire una tabella personalizzata per lavorare assieme a Warren Bondo, a parte, anche se per motivi diversi. Per quanto riguarda il nuovo acquisto, a centrocampo, il rientro sembra più vicino. Ma l’ex Monza non è stato inserito nella lista Uefa, per la competizione della Champions League.

Al contrario, Ruben Loftus-Cheek, sarà invece assente a causa del suo infortunio. Lavorando in maniera personalizzata questa mattina, sui campi di allenamento a Milanello, non ha seguito il lavoro del gruppo squadra e dunque risulta complesso ipotizzare di una sua convocazione per la sfida contro il Feyenoord.

Stando a ciò che riferisce l’emittente satellitare, nell’allenamento di questa mattina non ha preso parte al lavoro di squadra Ruben Loftus-Cheek, a causa del suo infortunio che ancora gli dà qualche problema. Dopo la sfida di Empoli dunque, in Champions League Sergio Conceicao, sarà costretto ad alcune scelte contro il Feyenoord, non potendo contare su Loftus-Cheek, centrocampista inglese che ha ancora bisogno di tempo prima di rivedere il campo o comunque la convocazione.

Tempi di recupero: quando torna Loftus-Cheek

A disposizione, il Milan, ha ancora un’altra sessione di allenamento prima di decidere cosa fare con Loftus-Cheek, fermo ai box per infortunio. Lui comunque si allena in campo, anche se non col gruppo squadra. Pertanto potrebbe essere sì escluso dai convocati, ma tornare a disposizione quantomeno per la sfida del week-end, in Serie A, contro l’Hellas Verona.