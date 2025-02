Milan, Conceiçao fa fuori 2 acquisti: perché non possono giocare

Il Milan ha ritrovato un nuovo assetto tattico per poter migliorare la stagione: Conceiçao ora ha scelto di fare fuori due nuovi acquisti.

Il futuro dei rossoneri è da tenere sotto contrllo perché la situazione è tutt’altro che chiara e può cambiare totalmente in questa seconda parte di stagione. Il calciomercato ha portato nuovi innesti di grandissimo valore che saranno probabilmente decisivi per arrivare a tutti gli obiettivi che sono ancora alla portata del club rossonero, con l’allenatore che ha intenzione di ribaltare tutto quello che è successo di negativo nella prima parte della stagione.

Il Milan è impegnato attivamente sia in Serie A che in Champions League e ora serve fare un grande lavoro per poter portare grandi risultati in rossonero.

Milan, parte la rivoluzione di Conceiçao: fuori due acquisti

Il futuro del Milan si scrive in queste settimane. Sergio Conceiçao ha le idee molto chiare su come utilizzare i nuovi acquisti e su come migliorare il gioco del club rendendolo vincente e divertente.

Il Milan visto a Empoli nel secondo tempo ha esaltato i tifosi che sono tornati a vedere una squadra d’assalto e divertente, molto forte in fase offensiva che può permettere la rimonta in Serie A e soprattutto un cammino positivo anche in Champions League.

Secondo le ultime notizie, Sergio Conceiçao ha deciso di fare subito fuori i due nuovi acquisti: scelta forte che manda un messaggio anche alla sua squadra.

Lista Champions League: Conceiçao fa fuori due nuovi

Il Milan sarà impegnato ai playoff di Champions League contro il Feyenoord in un doppio incontro che sarà difficile e molto affascinante e che potrà portare i rossoneri ad affrontare l’Inter o l’Arsenal agli ottavi di finale e quindi aprire le porte a una nuova super sfida incredibile.

Conceiçao ha fatto fuori Sottil e Bondo dalla lista Champions League, e non solo: anche Alex Jimenez è stato escluso dalla lista dei calciatori disponibili. Out i due nuovi acquisti e il giovane esterno spagnolo per far spazio a Joao Felix, Santiago Gimenez e Kyle Walker, tre calciatori decisivi e determinanti per il futuro del Milan.

Le scelte di Conceiçao sono state apprezzate dai tifosi del Milan che ora guardano al futuro con estrema positività e sperano di fare grandi cose sia in Serie A che in Champions League.

Perché non possono giocare Bondo, Sottil e Jimenez

Bondo, Sottil e Jimenez sono i sacrificati di Conceiçao dalla lista Champions League. Il Milan dopo il mercato avrebbe potuto fare solo tre cambi dalla lista Champions League e Conceiçao li ha utilizzati per inserire tre dei nuovi cinque acquisti.

I cambi sono stati effettuati sulle uscite di Okafor, Calabria, Bennacer e Morata e potendone inserire solo tre, il tecnico portoghese ha optato per i due attaccanti er per l’ex difensore del Manchester City.