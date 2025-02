Milan, assenza importante in Champions: annuncio dell’allenatore

Battuto l’Empoli, il Milan di Sergio Conceiçao comincerà adesso a preparare l’importante sfida di Champions League contro il Feyenoord.

Il Diavolo non si può permettere di sbagliare, motivo per il quale l’allenatore portoghese cercherà di cavalcare le ali dell’entusiasmo per le ultime uscite stagionali. Il grande osservato sarà sicuramente Santi Gimenez, l’ex della partita, anche perché un altro dei possibili protagonisti potrebbe alzare bandiera bianca e non esserci.

Al termine della partita di ieri, infatti, in conferenza stampa l’allenatore ha annunciato la scontata assenza del giocatore, rispondendo ad una specifica domanda con un secco “Sarà difficile farcela”, rifacendosi ovviamente al recupero del suo titolare.

Milan: assenza importante in Champions League

Da qui alla fine di febbraio il Milan scenderà in campo una volta ogni tre giorni. Un tour de force importante quello che aspetta la squadra di Sergio Conceiçao, che rinforzatasi nel corso dello scorso calciomercato invernale deve dimostrare una volta e per tutte di che pasta è fatta, cominciando la risalita in campionato ed andando il più avanti possibile in Champions League.

A proposito di Champions League, il Milan mercoledì sarà ospite del Feyenoord a Rotterdam, squadra dalla quale il Diavolo ha prelevato giusto una settimana fa Santiago Gimenez. Il destino ha voluto questo, con il messicano che sarà sicuramente l’osservato speciale, anche perché un altro dei possibili protagonisti con ogni probabilità non sarà della partita, evitando così di prendersi la scena del Bebote.

A confermarlo è stato direttamente l’allenatore del Feyenoord Priske. Il tecnico degli olandesi, infatti, nel corso della conferenza stampa post derby contro lo Sparta, vinto tra l’altro con un netto 3 a 0, ha spiegato che dopo aver saltato la partita di campionato, il difensore Gernot Trauner dovrebbe con ogni probabilità saltare anche la partita di Champions League proprio contro il Milan. Ad una domanda specifica in merito dei colleghi del De Telefraaf, infatti, Priske ha risposto: “Sarà difficile farcela” (rifacendosi al recupero del giocatore, ndr).

Cambio obbligato: il tecnico ha già deciso

Salvo incredibili colpi di scena, il Feyenoord contro il Milan dovrà fare a meno di Gernot Trauner, difensore classe 1992 che con David Hancko compone un duo di difesa piuttosto complicato da superare.

Priske dovrà dunque ridisegnare la propria difesa, anche se sono già diverse le settimane nelle quali gioca senza l’austriaco. Ovviamente da qui a mercoledì potrebbe succedere di tutto, non è infatti da escludere che all’ultimo il difensore possa quantomeno tornare a disposizione, seppur in panchina, ma l’impressione è che il tecnico degli olandesi eviterà di forzare la mano optando ancora una volta dalla coppia composta da Hancko per l’appunto e Thomas Beleen.