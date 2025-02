Altra panchina per Leao, il motivo: anche il Feyenoord a rischio

Il Milan deve cominciare seriamente a studiare la rimonta in classifica se vuole giocare anche l’anno prossimo la Champions League.

C’è solo però un piccolo, grande, problema, che risponde al nome di Rafael Leao. Per fortuna tra il 10 rossonero a Sergio Conceiçao non è successo niente, il rapporto continua ad essere ottimo, ma la panchina di oggi ad Empoli preoccupa più di quelle precedenti, perché il portoghese rimarrà fuori dall’undici titolare a causa di un infortunio che potrebbe mette a rischio anche la sua presenza nel playoff di Champions League contro il Feyenoord.

Leao andrà comunque in panchina, a conferma del fatto che uno spiraglio di speranza c’è, ma vale davvero la pena rischiarlo a poche ore dall’inizio di un tour de force micidiale?

Leao ancora una volta in panchina: è infortunato

Il Milan ha bisogno di Rafael Leao per rimontare in classifica e puntare alla Champions League. Il primo ad esserne consapevole è Sergio Conceiçao, che però non può fare niente difronte ad imprevisti come quelli palesatesi nelle ultimissime ore.

In questi giorni di avvicinamento alla sfida di Empoli, l‘allenatore portoghese ha studiato una formazione che preveda il suo numero 10 titolare, peccato però che Leao abbia alzato bandiera bianca a causa di un infortunio. L’esterno del Milan andrà comunque in panchina al Castellani, lasciando intendere alla fine che non è nulla di grave di questo problema fisico, ma è il fatto che non sia al 100% che preoccupa di più Conceiçao, che mai come in questo momento ha bisogno dei suoi uomini migliori per riuscire a risalire la classifica.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere della Sera, Rafael Leao non partirà titolare ad Empoli per un leggero fastidio alla caviglia patito già mercoledì in Coppa Italia contro la Roma. Il tecnico rossonero ha fino all’ultimo aspettato per capire se il portoghese potesse essere della partita, ma considerati gli impegni che aspetto il Milan, meglio evitare di forzare la mano.

Leao fuori contro l’Empoli: Conceiçao ha deciso

Rafael Leao non giocherà contro l’Empoli. O meglio, il numero 10 del Milan partirà dalla panchina per via di un leggero fastidio alla caviglia. Per sostituirlo Sergio Conceiçao ha pensato anche a Samuel Chukwueze, spostando di conseguenza Pulisic sulla fascia di competenza proprio del portoghese, ma l’allenatore rossonero con ogni probabilità opterà per uno dei nuovi acquisti.

Stando alle ultime notizie, infatti, al posto di Leao questa sera giocherà con ogni probabilità Riccardo Sottil, appena arrivato al Milan dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. La speranza è che l’ex Viola possa fare bene ad Empoli così da non costringere il numero 10 ad entrare in campo, così da tenerlo preservato per la trasferta di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord.