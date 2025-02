Milan, infortunio e apprensione: Conceiçao lo costringe a giocare

Il Milan è entrato nel momento cruciale della stagione, dove si deciderà il futuro di tutti: sia dei calciatori che di Conceiçao.

Ci sono molte cose da sistemare in casa rossonera, anche dopo l’ultimo derby da cui si è usciti con un punto importante e con un pizzico di delusione perché la vittoria è sfumata negli ultimi istanti dopo una partita non giocata benissimo e che ha rischiato di portare un’altra sconfitta che sarebbe stata la prima in un derby in questa stagione ma comunque pesantissima per l’umore.

Il futuro del Milan è tutto ancora da scrivere: si è in gioco per tutti gli obiettivi stagionali ma ora è diventato vietato sbagliare e per questo Conceiçao non guarderà in faccia a nessun calciatore.

Milan: infortunio pesante, retroscena sorprendente

Il Milan affronta la Roma in Coppa Italia per qualificarsi alla semifinale e puntare alla vittoria di un altro trofeo che manca da qualche anno e che potrebbe regalare un’ulteriore gioia a Sergio Conceiçao, a tutto il gruppo rossonero, e soprattutto ai tifosi che aspettano di risalire sul tetto d’Italia nel prossimo futuro.

I problemi del Milan, però, sono molteplici e non possono essere nascosti sotto al tappeto. Ci sono difficoltà nel rendimento di tutti i calciatori e il tecnico sta provando a risolvere pian piano ogni defezione, anche andando a sforzare il fisico di quelli che sono più stanchi.

C’è un retroscena che pone in cattiva luce Conceiçao rispetto ai tifosi del Milan: è stato svelato un infortunio che rischia di diventare molto serio.

Leao out per infortunio: fastidi muscolari da diverse settimane

Il Milan ha deciso di affrontare la in Coppa Italia senza i titolari dal primo minuto e soprattutto senza i nuovi acquisti, appena arrivati e anche bisognosi di trovare la giusta condizione per scendere in campo dal 1′ a San Siro, in una gara così importante.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao resta fuori dalla Coppa Italia a causa di un infortunio muscolare. L’attaccante portoghese è stato sempre utilizzato da Conceiçao, anche in Arabia Saudita quando era in dubbio proprio per problemi fisici e invece si è rivelato, poi determinante per vincere il trofeo.

Al suo posto gioca Jimenez ma i tifosi del Milan sono preoccupati per le condizioni di Leao e sul problema che lo costringerà a stare fermo.

Infortunio Leao: le condizioni e i tempi di recupero

Rafa Leao non è al 100% da due-tre settimane, soffre di un lieve problema muscolare che non è mai guarito e che se non tenuto a bada può portare a uno stop prolungato. La situazione, dunque, è molto delicata e rischia di compromettere il futuro del Milan.

I tempi di recupero di Leao, però, non sono lunghi perché in realtà sarà a disposizione. Conceiçao vorrebbe evitare di schierarlo ma se il risultato si complicherà allora anche il portoghese verrà rischiato.