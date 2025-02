Calciomercato: è già a Milano, sta firmando con il nuovo club

Il giocatore è già a Milano, pronto a firmare con il suo prossimo club. Incredibile retroscena di mercato relativo al futuro del portoghese: ecco tutti i dettagli.

La società sta provando a chiudere l’ultimo colpo di questa sessione invernale di calciomercato, che ha regalato davvero delle grandi sorprese per i tifosi che adesso sono pronti ad accogliere in squadra un altro calciatore.

Arrivano nuove voci relative al destino del ragazzo, che ha manifestato la volontà di lasciare il club in queste ultime ore di mercato: l’affare è possibile, ecco perchè.

In queste ultime ore, infatti, i dirigenti proveranno ad accontentare il giocatore e l’allenatore che ha chiesto espressamente il suo arrivo in squadra.

Ci sono buone speranze che l’affare vada a buon fine anche perché c’è tutto l’interesse affinché l’operazione di mercato vada in porto.

Calciomercato: sta firmando, ecco tutti i dettagli

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate anche da Sky Sport News, da ieri il giocatore è atterrato in Italia per sbrigare ogni pratica relativa al suo trasferimento in Serie A.

E’ l’ultimo regalo che la società rossonera vuole fare a Sergio Conceicao. Un intreccio, dunque, che può chiudersi nelle ultime ore, visto che il Napoli sta per prendere dal Milan Okafor.

Con questa cessione, la società avrebbe la possibilità di chiudere l’affare con il Chelsea e portare al Milan Joao Felix che è pronto ad unirsi alla nuova squadra e mettersi a disposizione di Conceicao, che ha chiesto espressamente l’arrivo del suo connazionale.

Il classe 1999, secono i ben informati, è già arrivato a Milano ed è pronto a firmare il contratto con i rossoneri. Si lavora ad un prestito intorno ai 5-6 milioni di euro. C’è tempo fino alle ore 23,59 per definire l’affare.

Joao Felix al Milan: ore decisive

Un intreccio di mercato che può chiudersi grazie al trasferimento a Napoli di Okafor, che può salutare i rossoneri per vestire la maglia azzurra.

Ecco perché, le prossime ore saranno decisive con Sergio Conceicao che ha chiesto alla società un ultimo regalo per questo mercato di gennaio, ovvero portare al Milan Joao Felix che, secondo le ultime indiscrezioni, è già sbarcato nel capoluogo lombardo.

Si attende, dunque, solo il via libera da parte del Chelsea e del Milan che dovrà sbrigare le ultime pratiche prima di chiudere questo affare e concludere il trasferimento del portoghese che vuole a tutti i costi vestire la maglia rossonera.