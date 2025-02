El Shaarawy e Okafor insieme in Serie A: giocheranno la Champions

Il calciomercato è ormai alle battute finali e potrebbero esserci delle grandi sorprese nelle ultime ore: doppio colpo El Shaarawy-Okafor.

L’ultimo giorno di calciomercato di solito regala grandi colpi che possono fare la differenza per la seconda parte di stagione e fare in modo che gli allenatori avranno a disposizione una rosa completa il più possibile e capace di reggere il confronto con le altre big e soprattutto perseguire fino alla fine gli obiettivi che sono ancora possibili e che possono ancora rendere orgogliosi i tifosi.

Le vicende di mercato che riguardano le big, coinvolgono anche calciatori importanti: ora si prova il doppio colpo El Shaarawy e Okafor.

Calciomercato: doppio colpo in attacco per la big

L’ultimo giorno di calciomercato è sempre estremamente frenetico e può portare a sorprese inaspettate e improvvise per alcuni club che non hanno ancora completato la rosa e che possono chiedere di meglio in queste ultimissime ore in cui è possibile tesserare alcuni calciatori.

La situazione legata al mercato di alcune big può cambiare da un momento all’altro e sotto osservazione c’è il mercato degli attaccanti che può fare realmente la differenza.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora la big è pronta a puntare tutto sulla coppia El Shaarwy-Okafor per chiudere la sessione invernale in grande stile.

Atalanta nel caos: Gasperini vuole due jolly d’attacco

L’Atalanta ha pareggiato in casa contro il Torino ma le cattive notizie arrivano dall’infermeria. Gianluca Scamacca si è fermato di nuovo per infortunio e io K.O. di Ademola Lookman è molto pesante da gestire. Inoltre è stato ceduto Nicolò Zaniolo e il solo approdo in nerazzurro di Daniel Maldini potrebbe non bastare per reggere il peso di tutte queste defezioni.

Secondo quanto riferisce Sportitalia, l’Atalanta è sulle tracce di Stephan El Shaarawy e di Noah Okafor. Due attaccanti estremamente duttili e capaci di giocare in più zone. Il “Faraone” è un uomo di fascia e può fare sia il quinto di centrocampo che agire come sottopunta nell’attacco a tre di Gasperini.

Okafor, invece, è prettamente un attaccante ma è molto mobile e può essere utilizzato anche da falso nueve e in situazioni di emergenza come quella attuale sarebbe molto utile.

El Shaarawy e Okafor all’Atalanta: sullo svizzero anche il Napoli

Okafor è il nome in cima alla lista dei desideri di Gian Piero Gasperini per completare il reparto offensivo dell’Atalanta. Conosce bene le sue qualità e potenzialità e potrebbe essere proprio lui l’uomo giusto per rimpiazzare le fatiche offensive degli orobici. Ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Napoli di Antonio Conte che non ha ancora acquistato il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia.

La situazione legata a El Shaarawy, invece, è molto più complicata da gestire per la Dea perché il calciatore è centrale nel progetto di Claudio Ranieri e vuole restare in giallorosso almeno fino alla fine della stagione.