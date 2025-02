Infortunio e doppia tegola: saltano Juve-Inter e non solo

Gli occhi di mezza Serie A, per motivi diversi, saranno fissi su Juve-Inter per quello che è il posticipo del campionato, di domenica sera.

Il derby d’Italia vede alcune defezioni, dopo i problemi che sono venuti fuori tra gli ultimi match e i giorni di allenamento che, rispettivamente, i due club hanno vissuto tra la Continassa e Appiano Gentile.

Si tratta di ben due infortuni, che costringono sia Thiago Motta che Simone Inzaghi a puntare su altro, rinunciando ad alcuni dei propri titolarissimi. Due, su tutti, saranno gli assenti “eccellenti” se si considera l’importanza che hanno all’interno delle scelte di formazione proprio dei due tecnici.

Due assenze per Juve-Inter: le condizioni dall’allenamento

C’è soltanto un giorno prima del big match, nel derby d’Italia che l’inseguitrice Inter della capolista Napoli, vivrà giocandosi la sfida all’Allianz Stadium, contro la Juventus. L’assenza è pesante, sia da una parte che dall’altra, con Il Corriere dello Sport che per entrambi i calciatori e raccontando quelle che sono le due situazioni dall’infermeria, ha svelato sia le condizioni che i tempi di recupero.

Continua a non allenarsi in gruppo Marcus Thuram, ad eccezione di Marko Arnautovic, col gruppo. Tant’è che con l’austriaco rientrato, si cerca di capire chi è che giocherà davanti e se queste ore, di rifinitura, possano servire al francese per essere quantomeno convocabile.

Dall’altra parte invece, ecco la doppia tegola, prima di Juve-Inter. C’è un infortunio ben preciso in casa Juventus, che vede il rischio di un’assenza pesante, poi, anche per il ritorno in Champions League contro il PSV. Oltre alla situazione Cambiaso, che sembra rientrata, è venuto fuori un altro problema per la Juve e riguarda Douglas Luiz.

Juve-Inter, doppia assenza per infortunio: un’esclusione certa dai convocati

L’esclusione certa dai convocati per Juve-Inter è quella di Douglas Luiz, centrocampista che è finito coinvolto in un nuovo problema di natura muscolare, complicando ancora di più quella che è la sua stagione.

Cambiaso sembra poter rientrare, da capire se Thiago Motta lo rischierà o meno. Chi può permettersi di “correre qualche rischio”, è invece l’Inter e il motivo è riconducibile al fatto che i nerazzurri, a differenza della Juve, non hanno il turno di Champions League da giocare. È chiaro però che Inzaghi non vorrà vedere alcuna ricaduta su Thuram ed eviterà, se possibile, di schierarlo.

Juve-Inter, le probabili formazioni

Quelle che seguono, in ogni caso, sono le probabili formazioni di Juve-Inter. Possibili dunque le assenze di Thuram e Cambiaso, con quella certa di Douglas Luiz già certa, che vedrà Thuram – il fratello di Marcus – a centrocampo assieme a Locatelli.