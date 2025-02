Esonero in Serie A: tempo scaduto, Pirlo il sostituto

Esonero in arrivo per il tecnico italiano? Andrea Pirlo è finito nei pensieri di una società che può cambiare allenatore nelle prossime ore. Ecco cosa sta succedendo.

La classifica parla chiaro. A rischiare, in questo momento, è l’allenatore che può essere sostituito proprio dall’ex centrocampista.

Andrea Pirlo, libero dopo la fine della sua esperienza alla Sampdoria, può tornare in panchina per guidare una squadra di Serie A.

Quello che stiamo vivendo è un momento chiave del campionato. Il club si trova in piena lotta per non retrocedere.

Ecco perché la società, che sta tentando di tutto per salvare la stagione, può esonerare l’allenatore e chiamare in panchina Andrea Pirlo, che è molto ricercato sul mercato.

Pirlo torna in Serie A: ecco con chi può firmare

Reduce dalla sfortunata esperienza con la Sampdoria, Pirlo è attualmente libero e pronto a tornare in panchina.

In Serie A ci pensano diverse squadra, una in particolare che è pronta a cambire guida tecnica per prendere proprio l’ex centrocampista che è il principale candidato per l’amministratore delegato del club che da poco è stato nominato nuovo ad della società.

La mossa a sorpresa può essere quella di portare di nuovo in Serie A Pirlo, che in carriera ha allenato solo la Juventus nella massima serie.

Il ribaltone in panchina, dunque, può avvenire dopo la fine del prossimo turno di campionato, con la sfida Parma Roma che può essere decisiva per le sorti di Fabio Pecchia che è a rischio esonero.

Il tecnico, infatti, può essere mandato via in caso di risultato negativo contro i giallorossi. La classifica, in questo momento, condannerebbe il Parma che si trova al terzultimo posto in classifica.

Parma Pirlo: Cherubini lo sponsor

Nonostante un rinnovo firmato di recente, l’allenatore del Parma Pecchia è a rischio esonero. I risultati, infatti, non stanno dando ragione al mister che in questo momento si trova in piena lotta per non retrocedere.

La sfida contro la Roma, quindi, può essere decisiva per il futuro dell’allenatore con Federico Cherubini, nominato da poco come nuovo amministratore delegato, pronto a chiamare sulla panchina del Parma Pirlo.

Entrambi, infatti, hanno condiviso insieme l’esperienza alla Juventus, e potrebbero ritrovarsi proprio in Emilia per vivere questa nuova avventura insieme. Si attende, a questo punto, l’esito del match Parma Roma che può segnare il destino di Pecchia.