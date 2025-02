Altro esonero in Serie A, sconfitta decisiva: bloccato Pirlo

La sconfitta di questo pomeriggio potrebbe portare la dirigenza a prendere una decisione importante in vista del proseguo della stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore lo stato maggiore del club potrebbe riunirsi per decidere il da farsi con l’allenatore, che potremmo dire aver concluso con oggi tutti i bonus a disposizione. L’esonero sembrerebbe essere la soluzione più plausibile, complice anche il fatto che si starebbe cominciando seriamente a parlare di un possibile approdo in panchina di Andrea Pirlo.

L’ex Juventus è pronto a cominciare questa nuova avventura in carriera, ma il tutto dipenderà molto da cosa deciderà di fare la società.

Altro esonero in Serie A: la strada è segnata

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei e mondiali, soprattutto in Serie A, dove nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina della stagione.

La sconfitta in quest’ultima giornata di campionato non è infatti andata a genio alla dirigenza, che nel pomeriggio si riunirà per decidere il da farsi con il tecnico. Non c’è via di scampo, le occasioni a disposizione sono terminate, e le sensazioni portano per l’appunto a credere che entro la fine di questa domenica potrebbe arrivare la comunicazione dell’esonero dell’allenatore. Nulla di confermato, né tanto meno di ufficiale, ma non sembrerebbero esserci più i presupposti per continuare. C’è da salvare una stagione, o quantomeno provarci, e la dirigenza lo vorrebbe fare dando una scossa a tutto l’ambiente.

Stando alle ultime notizie, dunque, la sconfitta nel lunch match di oggi contro la Roma potrebbe costare la panchina d Eusebio Di Francesco. Ad oggi il Venezia è penultimo in classifica con 16 punti, a 5 dalla zona salvezza, troppi se si considera il fatto che il Cagliari di Nicola, 17esimo, deve ancora recuperare una partita, quella che si sta giocando proprio adesso contro il Parma.

Bloccato Pirlo per la panchina

Il Venezia potrebbe cambiare allenatore entro le prossime 24 ore. Il tempo e la pazienza nei confronti di Eusebio Di Francesco sembrerebbe essere terminata, anche perché con la sconfitta di oggi contro la Roma i lagunari vedono allontanarsi sempre di più la zona salvezza.

La speranza è l’ultima a morire, soprattutto se la matematica non condanna, ed è per questo che il Venezia vorrebbe cercare di dare una scossa a tutto l’ambiente cambiando allenatore. Nulla ancora di ufficiale, né tantomeno deciso, ma l’impressione è che si possa optare per questa soluzione, con Andre Pirlo che potrebbe mettersi alla guida dei lagunari dopo il fallimento alla Sampdoria. Il campione del Mondo del 2006, infatti, a differenza degli altri allenatori attualmente liberi, è quello che, stando a Transfermarkt, potrebbe essere il più accessibile per la società veneta. Staremo a vedere.