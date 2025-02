Silenzio stampa ed esonero in Serie A: il sostituto è già pronto

Il silenzio stampa come “preludio” di ciò che succederà in Serie A, col possibile esonero in giornata.

Rappresenta l’ultimo treno la sfida che si presenta quest’oggi, dove il club dovrà giocarsi tutto o quasi in quella che è la delicata sfida che affronta. L’ultimo treno per uno degli allenatori che, fino alla passata stagione, sembrava non poter mai essere in discussione per la scelta che è stata fatta al margine dello stesso campionato disputato da lui e con le alte ambizioni in Serie A.

Le cose però, causa risultati, sembrano cambiate. La fiducia della quale ha continuato a godere, in questa stagione, pare esserci ancora. Ma non più ad ogni costo. Tant’è che, proprio come si racconta da La Gazzetta dello Sport, c’è bisogno di “non affondare” attraverso il risultato da ottenere oggi in campo. E lo stesso risultato negativo, per uno dei due club, potrebbe portare all’inevitabile decisione sull’esonero per l’allenatore.

Esonero in Serie A: silenzio stampa che fa “rumore”

Week-end infuocato in Serie A, non solo per quanto riguarda la lotta ai vertici e col Napoli che scende in campo questa volta prima dell’Inter e non come l’ultima domenica, se si considera il derby e poi Roma-Napoli. Anche a metà classifica e altrove, sono ore calde quelle che anticipano uno scontro diretto importante, ai fini di quello che sarà l’obiettivo a fine stagione della salvezza.

Stessi obiettivi salvezza che, per entrambi i club, stanno rischiando di complicarsi. Il motivo è legato allo scarso rendimento che stanno preoccupando, e non poco, entrambe le società che si affrontano oggi.

Sfida aperta tra Davide Nicola e Fabio Pecchia, per quello che è Cagliari-Parma di quest’oggi. Una sfida salvezza che è stata anticipata dal silenzio stampa che però fa “rumore” se si considerano le voci che riguardano proprio l’esonero del tecnico dei crociati, possibile, qualora non dovessero arrivare i punti che vogliono gli emiliani, per allontanare le ultime posizioni di classifica.

Pirlo pronto a subentrare: può succedere oggi in Serie A

In questo momento, tra Cagliari e Parma, chi è più in difficoltà risulta essere il club emiliano. Secondo quanto riferisce la stessa fonte, il silenzio stampa di Pecchia prima di un match così delicato è causa, ovviamente, del momento concitato che si sta vivendo al club neo-promosso. Fabio Pecchia rischia l’esonero e il sostituto, a sorpresa, potrebbe essere una vecchia conoscenza della Serie A. Tra gli allenatori liberi, c’è infatti Andrea Pirlo, che attende una grande chiamata dalla Serie A.

Ultimo treno in Cagliari-Parma: poi toccherà a Pirlo

Qualora dovesse venir meno, ancora una volta il Parma, allora ecco che si procederà verso l’esonero di Fabio Pecchia. A quel punto, con i crociati risucchiati sul fondo della classifica, ecco che Pirlo potrebbe rappresentare lo scossone vero che da quelle parti cercano in questa Serie A.