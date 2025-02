Esonero in Serie A: Aquilani in pole per la panchina

Un’altra sconfitta e i problemi che non si “risolvono” in quella che è la decisione possibile che maturerebbe sull’esonero in Serie A.

Il tecnico non trova più i punti e rischia di sprofondare in classifica, tanto da obbligare la sua società all’intervento immediato. Sarebbero ore di valutazione, queste, per l’allenatore che non riesce più a trovare la vittoria, dopo un girone d’andata comunque di un certo livello.

Il club non vince da inizio dicembre quando ci fu la larga vittoria a Verona, contro un Hellas che sembrava allo sbando, quasi più di oggi contro l’Atalanta. E allora ecco che la situazione in panchina potrebbe vedere uno stravolgimento per quanto riguarda l’allenatore che, salutando il posto in panchina, farebbe spazio ad un esordiente ma promettente già allenatore, come Alberto Aquilani.

Esonero in Serie A: spunta l’esordiente Aquilani

Ha fatto bene sia alla Primavera della Fiorentina che in Serie B col Pisa, senza però ottenere poi il “pass” per la Serie A.

Sperava di arrivarci in questa estate quando poi, il club viola, decise di puntare su Raffaele Palladino come sostituto di Vincenzo Italiano, che ha scelto il Bologna dopo l’avventura ai viola. Ma è sempre in Toscana e da rivale questa volta della Fiorentina, che potrebbe vedersi Alberto Aquilani, nella sua primissima occasione da allenatore in Serie A.

L’ex Juve, Milan, Roma e anche Fiorentina, tra le altre, può vivere una “nuova vita da allenatore”, dopo i primi passi mossi tra Fiorentina Primavera e Pisa in Serie B. In Serie A, per Aquilani, arriverebbe l’occasione all’Empoli, qualora i toscani dovessero decidere di procedere con l’esonero di Roberto D’Aversa.

Serie A, il club non sa più vincere: la striscia negativa porterà all’esonero

Da capire se verranno date altre occasioni dopo la sfida al Castellani, che si è da poco conclusa tra Empoli-Milan oppure se sarà esonero immediato per Roberto D’Aversa. Il tecnico aveva ben cominciato ad inizio stagione, nella prima parte del campionato, per poi vedere questo tracollo improvviso. Chiaro è che i punti non sono “obbligati” contro le big come il Milan, però è pur vero che la striscia negativa di risultati è lunghissima e comincia da inizio dicembre. Siamo ormai a febbraio e non vince da due mesi l’Empoli. Il patron Corsi, per correre ai ripari, potrebbe procedere con l’esonero.

Ultime in Serie A: Aquilani e non solo tra le opzioni in panchina

Oltre ad Alberto Aquilani, tra gli allenatori liberi e “intriganti” per un posto in panchina all’Empoli, in caso di esonero per D’Aversa, figura ovviamente il nome anche di Andrea Pirlo. Chiarezza in ogni caso verrà fatta in questi giorni da parte dell’Empoli e con il tecnico che potrebbe lasciare il posto in panchina.