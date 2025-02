Esonero Conceicao: spunta una voce sul sostituto

Adesso o mai più, è un Milan da dentro o fuori e tutti sono finiti sul banco degli imputati, Conceicao compreso.

Perché se prima Sergio Conceicao poteva giocarsi la “carta” mercato, l’alibi è finito, spiegano i media quest’oggi. C’è l’Hellas Verona e il Milan non può più sbagliare, tant’è che se il risultato non dovesse arrivare, non si può escludere l’ipotesi esonero.

Il Milan lo ha fatto ancor prima del Feyenoord. Gli olandesi hanno esonerato l’allenatore a 48 ore dal match contro i rossoneri, non è da escludere possano farlo anche a Milano dove è già successo, con trionfo tra l’altro proprio di Conceicao quando, a poche ore dalla partenza per l’Arabia Saudita, in Supercoppa italiana, prese il posto di Fonseca per poi vincere pure la manifestazione. E allora Conceicao e i suoi sono avvisati. Tra Hellas e Feyenoord, appunto, non si può più sbagliare. Soprattutto con uno dei tecnici italiani, tra i più importanti nel comparto allenatori svincolati, in auge per la panchina del Milan.

Esonero Conceicao: svolta in 4 giorni al Milan

Non ha più tempo da perdere il Milan, dopo il calciomercato piazzato in quest’inverno, tra campionato e Champions League. L’obiettivo del Milan è quello di risalire in classifica e tutto passa dall’Hellas Verona, approfittando che in questo week-end gli incroci vanno a vedere Lazio e Juve sfidare le prime due della classe, Napoli e Inter.

Dovrà essere svolta, scrivono da La Gazzetta dello Sport, “altrimenti saranno guai”. In soli 4 giorni, il Milan si gioca infatti tutto. La debacle potrebbe portare alla scelta inevitabile della separazione con Sergio Conceicao.

L’ex Porto potrebbe essere sostituito dall’allenatore toscano che, ancor prima del suo arrivo al Milan, era tra i principali candidati per un posto a San Siro. Le cose, invece di consumarsi a fine stagione, potrebbero decidersi in quest’annata stessa.

Prima un traghettatore e poi il grande nome: spunta l’ipotesi dell’esonero per Conceicao

Prima un traghettatore, per poter poi arrivare al nuovo allenatore del Milan. Come fatto dalla Roma quest’anno nel nome di Claudio Ranieri, così come fatto dal Napoli nella passata stagione. il Milan in ogni caso, separandosi da Conceicao, punterà forte su uno tra Allegri e Sarri. Senza lasciarsi scappare uno dei due, dopo quanto non si è riuscito a fare nella passata estate, quando si è scelto Fonseca e non Conte, con più di qualche rimpianto tra gli uffici di Milanello per quanto poi realizzato, al di là di come andrà, al Napoli da parte del tecnico salentino.

Chi al Milan al posto di Conceicao? C’è un preferito di Ibra

Il preferito di Ibrahimovic, tra Sarri e Allegri, sarebbe il livornese. Con Allegri – per lui sarebbe un ritorno al Milan – Ibrahimovic ha vissuto da calciatore quello che è il suo ultimo Scudetto. Conosce già l’allenatore e sa cosa può dare al Milan. Si spera, in casa rossonera, molto di più di quello che si è visto fino ad ora con Conceicao.