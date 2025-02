“Episodio dannoso”, Inzaghi contro tutti gli allenatori: cos’è successo

Simone Inzaghi è in un momento importantissimo della sua carriera e della stagione dell’Inter: ora è una furia contro tutti.

L’allenatore nerazzurro vuole vincere tutto, vuole continuare a essere uno dei migliori in questa stagione e nel suo futuro vuole costruire qualcosa di straordinario con i colori che indossa ora. Ha portato avanti un grandissimo lavoro in questi anni, vincendo tantissimi trofei e sfiorando anche una clamorosa impresa europea che ora è diventata anche una sorta di ossessione.

Le polemiche che si stanno costruendo ora intorno all’Inter hanno innervosito parecchio Inzaghi e tutto l’ambiente Inter e ora il tecnico ha messo i puntini sulle i.

Inter, Inzaghi una furia: è polemica totale

L’Inter sta vivendo una stagione importantissima e ora intende superare il Napoli in classifica per prendersi il primato in Serie A e provare a bissare il successo dell’anno scorso, portando in bacheca lo scudetto numero 21 che sarebbe di grande valore.

Negli ultimi giorni sono nate polemiche enormi intorno a Inzaghi e all’Inter per quello che è successo durante Inter-Fiorentina, con il gol dei nerazzurri arrivati sugli sviluppi di un calcio d’angolo che non doveva esserci e le stesse polemiche sono arrivate per il rigore assegnato alla Fiorentina.

Inzaghi ora è una furia e non ha trattenuto la sua rabbia in conferenza stampa: si è lasciato andare a un attacco ai media e anche velatamente agli altri allenatori.

Inzaghi in conferenza: “Parlate solo degli errori a nostro favore”

La vigilia di Juventus-Inter è stata costellata di polemiche infinite intorno ai nerazzurri. Simone Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa e questa volta non ha trattenuto la sua rabbia, scagliandosi contro il sistema calcistico che secondo il tecnico attacca solo l’Inter.

“Quando succede qualcosa contro l’Inter non se ne parla proprio“, ha detto Inzaghi in conferenza stampa, “e ho lanciato l’allarme e lunedì si è avuta la testimonianza. Ancora oggi si parla di un calcio d’angolo“.

Gli errori contro l’Inter secondo Inzaghi vengono spesso snobbati di proposito per creare polemica solo quando ci sono situazioni favorevoli ai nerazzurri. “A Leverkusen prendiamo un angolo contro al 90′ dopo un metro di fuorigioco – ha poi concluso l’allenatore dell’Inter, facendo anche una polemica di tipo economica – Nessuno ha detto niente e per noi è stato un grave danno di classifica perché saremmo arrivati secondi e avremmo avuto un altro tabellone in Champions. Quel calcio d’angolo ha arrecato un grave danno economico all’Inter“.

Inzaghi risponde a Conte: “I media ci trattano male”

“Gli errori ci sono, da parte di tutti“, ha detto poi Simone Inzaghi in conferenza stampa rispondendo ad Antonio Conte che nella giornata di ieri ha attccato frontalmente l’allenatore dell’Inter, “mi sono arrabbiato perché c’è un diverso trattamento mediatico quando si tratta dell’Inter e delle altre squadre. L’Inter è trattata diversamente dai media, si vede“.

Insomma la polemica arbitrale in Italia impazza e non finirà fino alla fine della stagione, quando ancora una volta saranno gli alibi di errori arbitrali e della sfortuna a prendere il sopravvento sulla consapevolezza dei propri errori.