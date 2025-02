Inter, Inzaghi in discussione: può dire addio in estate

Un nervosismo inaspettato quello di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter che ora sembra scottare sempre di più rispetto gli anni passati e la situazione si complica.

Arrivano i primi segnali riguardo quella che potrebbe essere una spaccatura all’interno dell’Inter con una situazione sempre più difficile da dover affrontare perché in questo momento si parla di quella che è la vicenda legata a Simone Inzaghi che fino a qualche mese fa sembrava non essere assolutamente in discussione sulla panchina nerazzurra ma le cose potrebbero iniziare a cambiare.

Perché proprio in queste ultime settimane, con una stagione di alti e bassi inaspettati in alcuni momenti, che sono arrivate delle critiche anche nei confronti dell’allenatore che non avrebbe gestito il gruppo al meglio come ci si aspettava e adesso bisognerà capire come ribaltare la situazione. In questo momento ci sono degli aggiornamenti che riguardano la situazione di Inzaghi con un contratto in scadenza nel 2026 con l’Inter.

Inter, caso Inzaghi: ora può essere in discussione

La stagione dell’Inter potrebbe complicarsi da un momento all’altro o diventare grandiosa perché in questo momento ci sono delle novità da dover dare e riguardano proprio la scelta da parte del club con il suo allenatore Simone Inzaghi che può essere anche messo alla porta.

L’allenatore in più occasioni è stato apprezzato da diverse società in Europa, ma adesso c’è anche da capire quella che può essere la scelta della società. Perché sembra che Simone Inzaghi possa andare via dall’Inter al termine della stagione senza un rinnovo con il club nerazzurro.

L’allenatore non ha preso bene la mancata trattativa che al momento non c’è e non vorrebbe restare con 1 anno di scadenza e può valutare anche altre strade se la società non dovesse farsi avanti. Al momento però il club aspetta di capire quello che può essere il futuro di Inzaghi con l’Inter.

Perché l’allenatore nerazzurro in questo momento ha dovuto affrontare la prima sconfitta in un trofeo come la Supercoppa e anche nelle altre competizioni è ancora tutto aperto dove si può fare bene o meno. Ad oggi però Inzaghi sembra sempre più nervoso e col fiato sul collo.