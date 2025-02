Serie A, De Zerbi annuncia il suo futuro: ha svelato dove allenerà

Uno dei profili più apprezzati del calcio mondiale, Roberto De Zerbi, ha recentemente annunciato il suo prossimo futuro.

Un’uscita a sorpresa, soprattutto se la si vuole contestualizzare al momento che sta vivendo con il suo Marsiglia. Ma l’allenatore italiano è sempre stato così, uno d’impulso, e l’addio a sorpresa al Brighton di quest’estate l’ha dimostrato. Adesso non resta da capire se lo scenario da lui annunciato si concretizzerà, ma l’impressione è che sia stata intrapresa la strada da lui stesso tracciata.

Roberto De Zerbi ha intenzione di entrare negli annali del calcio, e non c’era modo migliore per farlo capire.

De Zerbi ha annunciato il suo futuro

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Roberto De Zerbi, dalla scorsa estate sulla panchina del Marsiglia. A darle è stato il diretto interessato, che nel corso dell’ultima conferenza stampa ha svelato quale squadra allenerà nella prossima stagione.

Un’uscita totalmente inaspettata considerato il momento che l’OM starebbe attraversando in campionato, ma che potrebbe invece dare quel pepe in più al finale di stagione della storica squadra francese, che dopo anni potrebbe finalmente tornare a giocare nell’Europa che conta, quella che l’ha vista anche diventare campione, la Champions League. Da qui alla fine della stagione potrebbero cambiare però tante cose, e con un personaggio come De Zerbi di sicuro non ci sarebbe proprio niente, come d’altronde conferma anche l’inaspettato addio al Brighton di quest’estate. L’impressione, però, è che per essere lui stesso uscito allo scoperto significa che è il primo a crederci.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di footmercato, riprendendo le parole dell’italiano nell’ultima conferenza stampa, Roberto De Zerbi rimarrà alla guida del Marsiglia ancora per tanto tempo. Addirittura l’ex Sassuolo ha dichiarato di stare già programmando il futuro con il dirigente ed ex calciatore Mehdi Benatia, a conferma del fatto che la scintilla che lui va tanto cercando è scoccata.

De Zerbi torna in Serie A: ecco la verità

L’impressione è che non torneremo a vedere Roberto De Zerbi in Serie A per un po’ di tempo. Forse solo un club potrebbe convincere l’allenatore italiano a lasciare tutto in Francia per tornare per l’appunto in Italia, il Milan, club nel quale è fra le altre cose cresciuto calcisticamente e che tutt’ora continua ad ammirare.

Al momento, però, questo scenario è di difficile realizzazione, ma non impossibile, dato che il club rossonero al termine di questa stagione potrebbe nuovamente cambiare allenatore dopo Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao. In tal caso non è da escludere un eventuale tentativo proprio per De Zerbi, al quale non toccherà altro che tirare le somme ed optare la soluzione migliore per il proseguo della sua carriera. Ad oggi, però, ogni discorso è superfluo, anche perché da qui al termine della stagione potrebbero cambiare tante cose.