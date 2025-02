Retroscena Juventus, c’era l’accordo con un altro allenatore: la rivelazione

La Juventus è sempre al centro di molti discorsi che riguardano il mercato e i cambi in panchina: c’è un grande retroscena.

I bianconeri ora stanno vivendo una stagione importantissima perché deve portare al cambiamento rispetto alla scorsa stagione. Le difficoltà ci sono, si stanno attraversando diversi momenti difficili che hanno scombussolato l’ambiente e la squadra e non ha fatto arrivare i risultati adeguati per arrivare agli obiettivi stagionali che erano stati prefissati quando è arrivato Thiago Motta.

Dopo l’addio di Massimiliano Allegri si è parlato di tanti allenatori che avrebbero potuto allenare la Juventus e alla fine la scelta è stata fatta su Thiago Motta, ritenuto l’uomo giusto per il presente e per il futuro dei bianconeri.

Juventus, retroscena sull’allenatore: poteva essere bianconero

La Juventus sta iniziando a costruire un futuro diverso, che dovrà portare necessariamente alla vittoria di trofei e soprattutto a una crescita sempre migliore che deve riportare ai fasti di un tempo che mancano da molto e che la società invece chiede.

Il corso della Juventus è stato progettato fino a questo momento in maniera molto precisa ma il passato sarebbe potuto essere estremamente diverso.

Secondo le notizie che riguardano la Juventus, c’è un retroscena clamoroso che riguarda l’allenatore che sarebbe potuto essere bianconero.

Giampaolo allenatore della Juventus: la sua rivelazione

Marco Giampaolo sarebbe potuto essere l’allenatore della Juventus. Qualche anno fa, non in questa stagione. E lo ha rivelato lui in una recente intervista che ha rivelato una scottante verit che riguarda la Juve che risalì in Serie A negli anni post Calciopoli.

“Mi chiamarono i dirigenti della Juventus e andai a cena a casa di Blanc”, ha rivelato Marco Giampaolo a La Stampa, riferendo che il suo lavoro era stato apprezzato molto a Torino e che la società lo avrebbe voluto come allenatore.

“Durante il viaggio di ritorno mi richiamarono per dirmi che al 99% sarei stato l’allenatore dei bianconeri”, poi la situazione cambiò perché la dirigenza decise di valutare altri profili. “Purtroppo poi mi dissero che c’erano cose più grandi, che non decidevano solo loro e scelsero Ferrara”, conclude poi l’attuale allenatore del Lecce.

Giampaolo-Juventus: affare mai fatto, negli ultimi anni nessun contatto

Il nome di Marco Giampaolo è stato sempre centrale nell’ultimo decennio per alcuni club che hanno poi scelto di fare altre scelte e di puntare su un altro tipo di allenatori. Nel 2019 ha poi firmato con il Milan ma la sua esperienza è stata negativa e alla fine si è perso nel tempo.

Giampaolo poteva essere l’allenatore della Juventus circa 15 anni fa ma poi l’occasione non si è mai più ripresentata. Forse è stato questo il suo più grande rimpianto ma ora si trova ancora in Serie A ed è pronto a fare il massimo con il Lecce.