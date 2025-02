Juventus, svolta in attacco: cambia agente e si trasferisce in Italia

Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che coinvolgono la Juventus in quello che può essere un vero e proprio colpo di scena in vista dell’estate.

Già è stato modificato l’attacco della Juve e si proverà a fare lo stesso anche tra qualche mese. Perché nel mercato di riparazione è arrivato il grande colpo con la svolta che è stata portata dall’acquisto di Kolo Muani scelto da Giuntoli per accontentare Thiago Motta dopo un periodo complicato con la gestione di Vlahovic sempre più distante dal progetto bianconero.

In vista dei prossimi mesi ora ci sono delle novità che riguardano quello che può essere un altro acquisto in attacco con la Juventus che può seriamente andare a beffare la concorrenza e chiudere l’arrivo di un giocatore molto importante per la rosa bianconera. Tra i vari obiettivi ora spunta fuori un nome che su tutti potrebbe rivelarsi decisivo.

Calciomercato Juventus, l’attaccante cambia agente e firma

E’ sempre più calciomercato e in Italia le grandi squadre vogliono tornare a competere in ogni ambito. Per questo motivo che adesso si può verificare quello che potrebbe essere il grande colpo dell’estate visto che Cristiano Giuntoli sta portando avanti diverse trattative con largo anticipo e l’obiettivo è chiaramente quello di cercare di provare a migliorare continuamente il club bianconero.

Occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi mesi perché pare che Giuntoli sia già a lavoro per chiudere l’acquisto di nuovi giocatori e tra i vari obiettivi c’è anche l’attaccante del Borussia Dortmund Karim Adeyemi. Il giocatore messo nel mirino dal Napoli da diverso tempo ora può andare avanti per la propria strada tra qualche mese con la Juve che ci prova.

E’ arrivato un segnale chiaro perché c’è la svolta per Adeyemi pronto a firmare con la Juventus in estate dopo aver cambiato agente. Un indizio molto importante che potrebbe seriamente avvicinare in vista dei prossimi mesi il giocatore tedesco al club italiano di Serie A che proverà a concludere l’affare in tempi brevi.