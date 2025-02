Calciomercato Inter: prenotato il nuovo acquisto

Ultimissime notizie calciomercato Inter, dopo aver preso Sucic, la società nerazzurra sta per chiudere un altro colpo per la prossima stagione: ecco tutti i dettagli.

Lavori in corso per l’Inter, con la società che sta già programmando il futuro.

L’obiettivo è rinnovare centrocampo e difesa, con innesti mirati di giovani talentuosi capaci di fare la differenza e garantire un futuro solido al club nei prossimi anni.

Oaktree ha già fatto sapere di voler investire sui giovani talenti.

Ed è quest’ottica che si muovno Ausilio e Marotta che hanno già le idee chiare riguardo i prossimi acquisti da fare, per rinnovare la squadra che necessità di qualche ritocco in vista del prossimo campionato.

A gennaio, il club ha preso Zalewski e bloccato anche Sucic dalla Dinamo Zagabria, che può essere il nuovo vice di Calhanoglu. Intanto, per il centrocampo si valuta un altro innesto di qualità.

Un altro talento, infatti, che si è messo in mostra in questo campionato di Serie A, è pronto a spiccare il volo e firmare con l’Inter che intende chiudere l’affare ad un prezzo davvero buono.

Calciomercato Inter: chi prendono in estate?

Importanti novità di mercato sul futuro dei nerazzurri che hanno già individuato il prossimo rinforzo.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il possibile colpo dell’Inter che sta per chiudere un altro affare.

In anticipo rispetto alla concorrenza, il club si muove e intende portare avanti questa operazione che ha un valore complessivo di 12 milioni di euro.

Inzaghi sta studiando il giovane talento che può essere il rinforzo di qualità per il centrocampo dell’Inter.

L’idea, infatti, è fare di lui il Luis Alberto della Lazio.

Ecco tutti i dettagli su questa operazione, che il club sta portando avanti in vista della prossima estate.

Fabbian Inter: nuovi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno messo in conto la possibilità di riportare all’Inter Giovanni Fabbian che è un prodotto del settore giovanile nerazzurro.

Nell’accordo con il Bologna, infatti, c’è un diritto di recompra da parte dell’Inter che può acquistare Fabbian per soli 12 milioni di euro. Per il momento, il ragazzo sta lavorando per trovare spazio e continuità con la maglia dei rossoblù.

Il futuro è tutto da scrivere anche se l’Inter resta un sogno per il calciatore che, in questi anni in Serie A, ha dimostrato di avere delle grandi potenzialità.