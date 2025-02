Inter, altro accordo: l’argentino potrà giocare il Mondiale per Club

Ci sono notizie molto importanti di calciomercato che riguardano la scelta che è stata presa dal club con l’Inter che è pronta ad accogliere un nuovo talento in rosa.

Guarda al futuro la squadra di Simone Inzaghi che sta cercando di ottenere risultati importanti sul campo mentre fuori la società lavora senza sosta sul fronte calciomercato e per provare ad ottenere segnali di svolta da un momento all’altro. Adesso ci sono delle nuove notizie riguardo un altro talento che è pronto a provare a riscattarsi con il club nerazzurro per il futuro.

Dopo essersi già anticipato co il colpo Sucic ora l’Inter ha deciso di mettere in rosa un altro giocatore che è considerabile un nuovo rinforzo per Simone Inzaghi che potrà iniziare a valutare anche in vista di quelli che saranno i prossimi Mondiali per Club a 32 squadre che inizieranno in estate. Pare che ora il calciomercato possa continuare a regalare colpi di scena anche se si è appena conclusa la sessione invernale.

Calciomercato Inter: altro colpo per Inzaghi

Non una situazione piacevole quella che riguarda l’Inter visto ciò che è accaduto ma adesso la società vuole provare a sfruttare a suo vantaggio questo intoppo di calciomercato e per questo che potrebbe arrivare un altro colpo molto importante in vista del futuro.

Secondo le ultime notizie si è trovato l’accordo per la chiusura del prestito di Valentin Carboni che lascia il Marsiglia in anticipo dopo il grave infortunio che ha riportato la rottura del legamento crociato e ora l’attaccante argentino classe 2005 che è di proprietà dell’Inter torna alla base.

Ha lasciato proprio in queste ore la Francia per fare ritorno a casa in anticipo dopo il grave infortunio per questo ora ci punterà l’Inter su Carboni e Inzaghi spera di averlo anche a disposizione per il Mondiale per Club prossimo.Una brutta notizia per il club italiano che avrebbe ottenuto in caso di riscatto una cifra vicina ai 40 milioni di euro e ora il suo rientro è previsto per fine giugno.