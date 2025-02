Calciomercato, comprano Dele-Bashiru: plusvalenza da 20MLN

La Lazio sta vivendo una stagione eccellente sotto tutti i punti di vista: ci sono calciatori come Dele-Bashiru che possono partire in estate.

I biancocelesti vogliono provare a tornare in Champions League e per il momento stanno seguendo una tabella di marcia importantissima che sta portando a risultati davvero importanti per tutti, che stanno esaltando anche tutti i calciatori a disposizione di Marco Baroni. Il tecnico sta valutando come poter continuare in questo flusso positivo e le prossime partite saranno decisive.

Ci sono molti calciatori che stanno facendo benissimo alla Lazio attualmente e tra questi c’è anche Dele-Bashiru, trequartista nigeriano che ora interessa alle big.

Calciomercato Lazio: Dele-Bashiru nel mirino dei top club

La Lazio sta costruendo un percorso estremamente positivo che può portare a soddisfazioni enormi. In Serie A al momento il quarto posto è davvero un traguardo di grande livello che può riportare di nuovo i biancocelesti alla qualificazione in Champions League, che è il vero obiettivo della società.

Il passaggio dalla porta principale in Europa League al turno successivo dimostra un grande lavoro dello staff tecnico di Marco Baroni e di tutta la squadra che ha voglia di mettersi in mostra nel migliore dei modi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Lazio può cedere Dele-Bashiru a una big alla fine della stagione: ci sono le big pronte a prenderlo.

Lazio: l’Arsenal vuole Dele-Bashiru, pronta l’offerta

La Lazio ha trovato un jolly perfetto in Dele-Bashiru. Il trequartista classe 2001 sta facendo ben parlare di sé anche se non è centralissimo nel progetto di Marco Baroni e non è sempre titolare, tanto che in questa stagione ha collezionato 22 presenze in tutte le competizioni, con 5 gol e 2 assist che hanno portato la Lazio a vivere momenti straordinari.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Fisayo Dele-Bashiru è nel mirino dell’Arsenal. I Gunners guardano sempre con molto interesse ai calciatori della Serie A e ai talenti che sono un po’ nascosti ma che possono fare la differenza a grandi livelli, pur se non sono ancora sbocciati del tutto.

La sua capacità di adattarsi in più ruoli si è rivelata utile nelle rotazioni biancocelesti, e ha attirato gli occhi molto interessati di Mikel Arteta che lo vorrebbe come jolly offensivo per l’Arsenal.

Arsenal su Dele-Bashiru: la Lazio punta alla maxi plusvalenza

Acquistato in estate per 6 milioni di euro dall’Hatayspor, la Lazio ora chiede almeno 25-30 milioni per cedere Dele-Bashiru all’Arsenal. Coscienti anche della forza economica dei Gunners e, in generale, dei club inglesi, Claudio Lotito spingerà un po’ la mano per guadagnarci il più possibile.

La Lazio vuole portare una plusvalenza di circa 20 milioni dalla cessione di Dele-Bashiru in Premier League. Dopodiché si parlerà anche dei possibili sostituti.