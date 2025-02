Serie A, esonero programmato: il sostituto è già stato bloccato

Al via l’ennesima rivoluzione per la società italiana che è pronta a prendere un altro allenatore. Ecco tutti i dettagli.

Intanto, l’allenatore dell’Empoli D’Aversa è finito sotto esame ed è a rischio esonero.

Empoli: esonero per D’Aversa? Chi può sostituirlo

Il ds Gemmi e il presidente Corsi hanno avuto modo di ragionare riguardo il destino di Roberto D’Aversa, che rischia l’esonero in caso di sconfitta contro l’Udinese.

Aquilani e Pirlo sono delle idee anche se nelle ultime ore ha preso quota anche la pista che può portare all’Empoli Cioffi. L’ex Verona, infatti, è libero ed è una valida alternativa per la squadra toscana, che per il momento ha dato fiducia a D’Aversa.

Le prossime partite saranno decisive per il futuro del tecnico, che si giocherà il posto in panchina nella sfida contro i friulani.