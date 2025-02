Esonero in Serie A, tempo scaduto: hanno già scelto il sostituto

Esonero e cambio in panchina: è tutto pronto per il ribaltone con la società che ha già scelto il sostituto. Ecco le ultimissime notizie con il retroscena relativo al prossimo allenatore che guiderà il club italiano.

Cresce l’attesa riguardo la partita che può essere l’ultima per il mister che è finito nel mirino della piazza, dopo gli ultimi risultati negativi che hanno colpito la squadra che ormai non sa più vincere.

Nonostante le buone prestazioni, la situazione in classifica si fa sempre più compromettente per la società che è pronta a cambiare guida tecnica per dare una svolta alla stagione.

Malcontento generale per gli ultimi risultati della squadra e per le scelte fatte in sede di campagna trasferimenti.

Infatti, il mercato non ha portato grandi nomi con la società che ha deciso di confermare questo gruppo che adesso è chiamato ad un sussulto d’orgoglio in vista delle prossime partite di campionato.

Esonero in Serie A: grande ritorno in panchina, ecco i dettagli

Momento negativo per la squadra di Serie A che adesso si gioca il tutto per tutto in vista del prossimo martch di campionato.

Si fa largo l’ipotesi dell’esonero per il tecnico che è finito sulla graticola dopo che la squadra ha inanellato una serie di risultati negativi, che l’hanno vista sprofondare in classifica.

Dunque, l’esito dell’incontro di oggi contro il Milan rischia di essere decisivo per le sorti dell’allenatore dell’Empoli Roberto D’Aversa che rischia l’esonero. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, la società sta prendendo in considerazione anche l’ipotesi di un addio anticipato dall’ex Lecce e Parma.

Dopo un buon avvio di campionato, la squadra è calata e ad oggi si ritrova in piena lotta per non retrocedere. L’ultima vittoria in campionato per l’Empoli risale all’8 dicembre contro il Verona. Da quel momento, una serie di risultati negativi hanno colpito la squadra che nelle ultime 8 partite ha ottenuto solo 2 punti.

Numeri impietosi che confermano una situazione difficile con la società che, a questo punto, potrebbe anche decidere di optare per l’esonero di D’Aversa.

Quale allenatore può arrivare sulla panchina dell’Empoli?

Ecco tutti i dettagli

Empoli, esonero D’Aversa: Pirlo o Aquilani per la panchina

La dirigenza dovrà decidere quale strada intraprendere per sostituire D’Aversa: chiamare un allenatore d’esperienza, come Ballardini o Andreazzoli, oppure puntare su un giovane.

Ed in quest’ottica resta aperta la possibilità di vedere sulla panchina dell’Empoli Aquilani o Pirlo, che sono due profili seguiti dall’area tecnica del club e reduci da due esperienze in diverse in Serie B, alla guida del Pisa e della Sampdoria.

Dunque, non resta che attendere l’esito finale della partita Empoli Milan, che può determinare il futuro in panchina di Roberto D’Aversa.