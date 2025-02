Napoli, Conte sorride: cambiano i tempi di recupero per un titolare

Continua a riempirsi l’infermeria del Napoli. Arrivano nuovi aggiornamenti sui tempi di recupero di un titolare. Ecco tutti i dettagli.

Importanti novità riguardo la rosa del Napoli, che in questa fase della stagione si sta giocando il primo posto in classifica con Inter e Atalanta.

Gli ultimi passi falsi, ovvero i pareggi contro Roma e Udinese, hanno permesso alle inseguitrici di accorciare sugli azzurri che adesso non possono più sbagliare.

Purtroppo, la sfortuna ha colpito la squadra visto l’indisponibilità di 3 titolari per la prossima sfida di campionato contro la Lazio. Ecco a che punto è il recupero dei giocatori, per Conte c’è una bella notizia: ecco quale.

Nuove indiscrezioni da Castel Volturno dove la squadra sta lavorando per preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio.

I biancocelesti, che hanno già punito gli azzurri in questa stagione per ben 2 volte, in Coppa Italia e all’andata al Maradona, sono pronti a fare lo sgambetto alla squadra di Conte che è in emergenza sulla fascia sinistra

Ecco le ultimissime riguardo il rientro di un titolare.

Napoli. aggiornamenti dall’infermeria, ecco quando rientra

Conte può sorridere, finalmente.

Infatti, ci sono delle notizie positive che riguardano il rientro del titolarissimo che è pronto a riprendersi la maglia e aiutare la squadra.

Dopo lo stop obbligato, il giocatore ha lavorato tanto per anticipare il suo recupero.

Ed è per questa ragione che Antonio Conte potrà contare su di lui per le prossime partite: ecco tutti i dettagli sul ritorno in campo del calciatore, è già stata fissata la data del suo rientro.

Napoli: quando torna Olivera?

Emergenza vera e propria per il Napoli che, sulla fasica sinistra, ha perso tre titolari. Infatti, hanno alzato bandiera banca in difesa Olivera, Spinazzola e infine anche in attacco Neres, che non sarà a disposizione per le prossime sfide di Serie A.

Ecco perché Conte, in quella posizione, ovvero di terzino sinistro, ha già adattato, senza grosse soddisfazioni, Mazzocchi che contro la Lazio potrebbe partire dalla panchina.

Infatti, secondo le ultime notizie che arrivano da Castel Volturno, il tecnico salentino è pronto a tornare alla difesa a 3 con Politano adattato a sinistro.

Intanto, per la sfida contro l’Inter può tornare Olivera. Il difensore, infatti, potrà essere convocato in anticipo rispetto al programma di recupero. Una buona notizia per l’alleantore che avrà un’arma in più contro i nerazzurri.