Napoli, acquisto a mercato finito: Conte l’avrà subito

Arrivano aggiornamenti su quella che è la situazione in casa Napoli con un vero problema che ha dato il calciomercato invernale viste le tantissime trattative saltate.

Dopo aver venduto Kvara per 75 milioni al PSG il Napoli sembrava essere la regina del mercato per questo mese di gennaio ma non è stato così, anzi. E’ proprio la società di De Laurentiis che ha avuto più di un serio problema visto che in questa sessione non è riuscita a sostituire degnamente uno come l’attaccante georgiano, prendendo solo Okafor nelle ore finali.

Intanto, tutta la piazza è furiosa e forse anche lo stesso Antonio Conte perché il Napoli è l’unica squadra che sembra essersi indebolita rispetto le altre rivali di Serie A e in questo momento c’è grande preoccupazione per quello che può accadere da qui fino al termine della stagione. Perché l’obiettivo del club era quello di provare ad ottenere il massimo da subito già in questo anno.

Napoli, Conte ha di nuovo un campione a disposizione

Dopo un mercato così disastroso però ora arrivano anche delle buone notizie perché il Napoli può avere presto un nuovo giocatore a disposizione con Antonio Conte che lo aspetta e potrebbe rivelarsi uno dei nuovi acquisti visto che si è sentito non poca la sua assenza.

Parlerà il direttore sportivo Manna di quello che è accaduto in casa Napoli e occhi alle prossime ore perché ora ci sono delle importanti novità riguardo il recupero di Alessandro Buongiorno dall’infortunio.

Manca ormai da quasi 2 mesi e per questo motivo che per Conte può essere considerato un nuovo acquisto quello di Buongiorno a Napoli. Dopo un mercato sbagliato non si può fare altro che puntare sugli uomini che si hanno in casa e lo sa bene l’allenatore che ora lavorerà con loro fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida.

Intanto, sul mercato ha parlato Giovanni Manna ds del Napoli chiedendo scusa ai tifosi per ciò che è accaduto a gennaio dove non è arrivato nessun sostituto all’altezza dopo la cessione di Kvaratskhelia.