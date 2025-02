Kolo Muani: “Mi cantava l’inno della Juve”, un altro colpo dal PSG

Il particolare svelato da Randal Kolo Muani nella sua intervista, a Sky Sport, che ha acceso nuovi rumors di mercato in casa Juventus.

Negli spogliatoi del club parigino c’è chi lo conosce bene l’inno della Juventus, tanto da cantarglielo quando sono venute fuori le voci di mercato proprio tra i bianconeri e il centravanti francese.

C’è chi alla Juventus potrebbe fare eccome comodo, secondo ciò che si racconta tra i rumors di mercato e il messaggio che ha permesso ai tifosi della Juventus di “cercare di convincere” proprio il giocatore, sui social, scrivendo tra i commenti allo stesso calciatore di proprietà del PSG di raggiungere Kolo Muani in bianconero. Una possibilità concreta, di fronte al momento che sta vivendo a Parigi e senza rinnovo, che spinge il giocatore al ritorno in Serie A.

Juve, senti Kolo Muani: “Al PSG cantava l’inno della Juve”

“Quando sono cominciate le voci di mercato con la Juventus, mi cantava continuamente l’inno della Juventus”, ha svelato Randal Kolo Muani. Il centravanti francese, che sapeva benissimo cosa avrebbe trovato nell’ambiente torinese e in Serie A a causa proprio di quanto “suggerito” dal suo ex compagno di squadra.

Perché è nei consigli di Gigio Donnarumma che Kolo Muani ha svelato di aver preso la decisione, di giocare per la Juventus dove sta letteralmente brillando per l’inizio incredibile avuto tra i gol e quanto ha inciso, fino a questo momento, al posto di Vlahovic.

Era proprio Gigio Donnarumma a cantargli continuamente l’inno della Juventus, cosa che spinge i tifosi della Juve a sognare ad occhi aperti quello che è il colpo in porta, ritrovandosi tra i pali un altro “Gianluigi” dopo quanto già vissuto con un altro portiere divenuto leggenda tra i pali della Juventus, nel nome di Buffon.

Le cifre del colpo dal PSG: la Juve può bissare

La Juve può bissare, dopo Kolo Muani, sul colpo che porta anche a Gigio Donnarumma. Conteranno le volontà del giocatore, ovviamente, perché dovrà calarsi drasticamente il proprio ingaggio annuale. Ma dal PSG può arrivare lo sconto, se si considera la situazione contrattuale che vede Donnarumma in scadenza al 30 giugno 2026, senza volontà di rinnovo. Per 30 o 40 milioni può diventare il nuovo portiere della Juve.

Da Gigi a Gigio: c’è un’ipotesi che fa sognare i tifosi

Dalla leggenda azzurra a chi è destinato a diventarla, con i dovuti paragoni, si intende. Dalla fascia di capitano della Nazionale a quella magari all’Allianz Stadium, in futuro, per Gigio Donnarumma, alla Juventus. E se sull’inno della Juve è già pronto, chissà che non possa esserlo anche per i difendere i pali dei bianconeri, con Randal Kolo Muani che svelando quei momenti lì vissuti negli spogliatoi con Donnarumma, ha acceso tutte le fantasie per i tifosi proprio con il calciatore del PSG.