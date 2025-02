Juventus, Vlahovic via ora: scambio con un altro bomber

Sono ore frenetiche ed estremamente concitate per il calciomercato della Juventus: i bianconeri cedono subito Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo non è riuscito a prendersi la scena da quando è arrivato Thiago Motta e, anzi, lo ha fatto solo in maniera negativa, attirandosi critiche e polemiche per le prestazioni sottotono e soprattutto per una mai ritrovata vena gol che in più occasioni ha creato problemi di risultati alla Juventus.

Si è parlato tanto della sua cessione e di un cambio in attacco e ora, dopo l’arrivo di Kolo Muani, potrebbe concretizzarsi un clamoroso scambio.

Juventus, scambio con Vlahovic: Motta non lo vuole più

La Juventus si è affidata a Dusan Vlahovic anche all’inizio di questa stagione ma non aveva fatto i conti con le enormi difficoltà dell’attaccante serbo che non è mai riuscito a mettersi in buona luce da quando è arrivato Thiago Motta e ha perso il feeling con i tifosi. Nei mesi scorsi c’è stata anche alta tensione con il popolo bianconero, poi pian piano ritrovata, almeno dal punto di vista umano.

Vlahovic non è più un corpo unico con la Juventus e il suo addio è solo questione di tempo. Si è parlato tanto del suo futuro lontano dai bianconeri a stagione finita ma non sono assolutamente da escludere possibili sorprese negli ultimi due giorni di affari.

Secondo le ultime notizie di mercato, Vlahovic può diventare un oggetto di scambio: Thiago Motta non intende più utilizzarlo e la Juventus cerca un nuovo attaccante.

Scambio con Vlahovic: un altro super affare con il PSG

La Juventus ha già preso Randal Kolo Muani dal PSG pochi giorni fa e Thiago Motta lo ha subito lanciato titolare contro il Napoli. Il francese ha risposto benissimo, con un gol e una prestazione più che sufficiente nel primo tempo che ha convinto ancora di più il tecnico a non voler puntare su Vlahovic per avere a disposizione un’altra coppia di attaccanti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus può prendere subito Gonçalo Ramos dal PSG. Il centravanti portoghese è stato al centro dell’incontro torinese tra la dirigenza della Juventus e l’agente Jorge Mendes. Il PSG lo aveva pagato 80 milioni e ora è disposto a girarlo in prestito per permettergli di giocare.

E il percorso inverso potrebbe farlo Dusan Vlahovic che potrebbe diventare il nuovo 9 a disposizione di Luis Enrique per completare l’attacco.

Gonçalo Ramos accende il calciomercato della Juventus

La Juventus valuta Gonçalo Ramos per l’immediato ma mancano solo due giorni e l’affare sembra più complicato del previsto. Per cui la trattativa potrebbe essere messa in piedi ora e poi conclusa solo in estate, magari non in prestito e stabilenndo anche delle cifre adeguate di conguagli da una parte e dall’altra per chiudere definitivamente uno scambio super.

L’unica certezza della Juventus in questo momento è che Dusan Vlahovic non è più al centro del progetto e che presto dovrà trovarsi una nuova sistemazione.