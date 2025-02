Infortunio nell’ultimo turno di Champions: si teme il peggio

Oltre al danno anche la beffa, dato che la partita non è l’unica cosa che la squadra si è trovata a perdere nell’ultimo turno di Champions.

Nel corso dell’intervallo l’allenatore è stato infatti costretto a sostituire per infortunio uno dei suoi giocatori migliori, e non è a questo punto un caso il fatto che il risultato finale non sorride a favore della sua squadra. Nella seconda frazione di gioco l’assenza di questo calciatore è stata talmente pesante che gli avversari sono riusciti a prendere il largo e portare a casa l’andata di questi playoff.

Il problema sta tutto in un fatto però: allenatore e staff medico temono il peggio per il calciatore infortunato, in quanto le sensazioni in merito alle sue condizioni sarebbero tutt’altro che positive.

Infortunio nell’ultimo turno di Champions League

L’ultimo turno di Champions League ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena, come ad esempio le vittorie di alcune squadre che alla vigilia erano invece date per spacciate. Nel corso dell’andata di questi playoff, però, ci sono state anche diverse “perdite”, con alcuni dei giocatori più importanti della competizioni che si sono ritrovati costretti ad alzare bandiera bianca a causa di qualche infortunio.

Le condizioni dei protagonisti verranno sicuramente rivalutate dai rispettivi club nel corso di questi giorni, nella speranza che in occasione del ritorno possano regolarmente scendere in campo. Per alcuni questo discorso potremmo già farlo valere da adesso, per invece altri no, dato che ci troveremmo difronte a problemi piuttosto gravi, come quello del terzino, uscito all’intervallo a causa di un infortunio che preoccupa tanto al punto che si starebbe mettendo in discussione il suo rientro in campo in questa stagione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del portale FPL Maine Road, il problema muscolare che ha colpito Akanji all’intervallo di City-Madrid sembrerebbe essere piuttosto grave, tanto che i tempi di recupero pronosticati sono lunghi.

Svelati i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Manchester City, perché l’infortunio di Akanji si aggiunge ad una già folta lista di giocatori indisponibili che inevitabilmente complicano ulteriormente le cose per Pep Guardiola.

La speranza è che gli accertamenti ai quali verrà sottoposto lo svizzero nelle prossime ore potranno fare chiarezza, in meglio, sulle sue condizioni, ma il portale FPL Maine Road parla di addirittura due mesi di stop per Akanji, periodo che difatti costringerà il difensore ex Borussia Dortmund a tornare a giocare solo al termine di una stagione complicata non solo per lui, ma anche tutto il Manchester City.