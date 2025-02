Addio a fine stagione con il Real Madrid: Ancelotti torna in Serie A

Le notizie delle scorse settimane sarebbero state smentite dal diretto interessato, ma la strada intrapresa sembrerebbe essere quella.

Al termine di questa stagione Carlo Ancelotti lascerà il Real Madrid, con la Serie A che potrebbe tornare finalmente ad essere la sua casa. Dopo aver guidato Parma, Juventus, Milan e Napoli, l’allenatore di Reggiolo sembrerebbe essere deciso a mettersi nuovamente in discussione in Italia, considerata l’opportunità che gli si sarebbe palesata davanti in queste settimane.

Le parti sarebbero arrivate ad approfondire i contatti, con Ancelotti che non aspetta altro che la fine di questa stagione per salutare una volta e per tutte il Real Madrid e tornare in Serie A, diventando la mente di un nuovo ed ambizioso progetto tecnico.

Ancelotti di nuovo in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione, nonostante abbia a più riprese detto di voler rispettare il contratto in essere con in Blancos, in scadenza nel giugno 2026. L’impressione però è che oramai la strada sia segnata, con l’allenatore di Reggiolo che al termine di questa stagione svuoterà una volta e per tutte il suo studio a Valdebebas per non tornarci più.

Ad aspettarlo, a quanto pare, ci sarebbe per la quinta volta in carriera l’Italia e la Serie A, campionato nel quale si è formato prima da giocatore e poi da allenatore per l’appunto. Prossimo ai 66 anni, Ancelotti ha espresso il desiderio di essere vicino alla propria famiglia, ed è per questo che salvo incredibili colpi di scena il suo futuro sarà in patria. Sarà piuttosto curioso scoprire su quale panchina il tecnico del Real Madrid si siederà a partire dalla prossima stagione, ma la risposta sembrerebbe essere piuttosto scontata.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, Carlo Ancelotti è il noma in cima alla lista dei desideri della Roma, club con il quale si sarebbe cominciato a sentire già da diverse settimane a quanto pare.

Svelato dove allenerà Ancelotti nella prossima stagione

A quanto pare a partire dalla prossima stagione potremmo tornare a vedere Ancelotti nella capitale, non da giocatore ovviamente, ma come allenatore della Roma. Claudio Ranieri è più che felice di lasciargli lo spettro, ma occhio comunque alle alternative che il tecnico di Reggiolo avrebbe sul tavolo e che starebbe comunque valutando.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre alla Roma Ancelotti sarebbe anche particolarmente attratto dall’ipotesi Brasile, che difatti gli fa la corte da diverse stagioni. La Federazione carioca sarebbe addirittura pronta ad offrirgli un mega contratto pur di convincerlo, ma l’impressione è che l’italiano voglia continuare la sua avventura alla guida dei club. Ed ecco che lo scenario Real Madrid non tramonta neanche in questo caso, dato che in caso di mancato arrivo di Xabi Alonso in panchina, Perez tratterrà Ancelotti almeno fino alla normale scadenza del suo contratto. Staremo a vedere.