Tutto pronto per il ritorno di Ancelotti: annuncio del ds

Il futuro di Carlo Ancelotti sembrerebbe essere oramai segnato: l’anno prossimo non siederà sulla panchina del Real Madrid.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’italiano si separerà dai Blancos dopo gli ultimi incredibili anni, che hanno visto il tecnico di Reggiolo salire sul tetto d’Europa, e del mondo, per ben due volte. Alle volte, però, bisogna riconoscere quando qualcosa finisce, ed è questo è il caso tra il Real Madrid ed Ancelotti, che di stare fermo, però, non ne ha alcuna intenzione.

E dove potrebbe finire il tecnico italiano? Per lui potrebbero aprirsi nuovamente le porte della Premier League, ma il suo futuro sembra possa essere di nuovo in Serie A per la prima volta dal 2020.

Ancelotti torna in Serie A: svelato dove allenerà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlo Ancelotti, destinato a lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione. Nelle scorse settimane si era addirittura parlato di una decisione presa da parte dell’italiano, che però ha smentito dicendo che non sarà mai lui a scegliere quando lasciare lo storico club spagnolo.

L’impressione, però, è che il suo tempo a Madrid sia finito, ed è questo che si starebbe parlando con insistenza di un suo addio al termine di questa stagione, che rischia di essere deludente se non si dovesse vincere neanche un trofeo. Comunque, vincere non cambierebbe le sorti del futuro di Carlo Ancelotti, che lasciando il Real Madrid potrebbe finalmente tornare ad allenare in Italia per la prima volta dal 2020. Potrebbero aprirsi per il tecnico di Reggiolo anche le porte della Premier League, ma l’impressione è che oramai il suo futuro sia in Italia.

Stando alle ultime notizie, infatti, le quotazioni di Carlo Ancelotti come nuovo allenatore della Roma starebbero aumentando ogni giorno che passa. Il tecnico italiano è infatti il sogno di Claudio Ranieri, oggi in panchina ma prossimo responsabile dell’area tecnica giallorossa.

Ancelotti nuovo allenatore: arriva l’annuncio del ds

Le voci che vedono Carlo Ancelotti come prossimo allenatore della Roma non tendono a placarsi. Il tecnico di Reggiolo potrebbe essere la figura, il profilo, al quale affidare una volta e per tutte la rinascita della squadra giallorossa, che anche quest’anno starebbe vivendo un’annata complicata e di transizione.

Ci sono comunque ancora diversi mesi davanti per cercare di risollevare le proprie sorti, ma un pensiero a Carlo Ancelotti ogni tanto ci va. Per evitare distrazioni, però, nel pre partita di Milan-Roma di Coppa Italia, il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi ha detto di pensare al presente e dunque a Claudio Ranieri, colui il quale siede oggi sulla panchina del club capitolino.