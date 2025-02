Occhio Juve, l’ha detto in diretta: “Si farà a giugno”

Nel corso della conferenza stampa di oggi il giocatore ha mandato un segnale forte e chiaro alla Juventus in vista della prossima stagione.

A giugno le parti si siederanno al tavolo e cercheranno di capire quello che è meglio per tutti. Prima di allora, però, ognuno per la sua strada, come meglio che sia, anche perché giocatore e Juventus hanno da che concentrarsi sulle loro rispettive stagioni, che non finiscono a febbraio ma a giugno, proprio come quelle di tutte le altre.

L’impressione, comunque, è un annuncio del genere sia servito per far capire poi come andranno le cose, con la Vecchia Signora decisa e pronta a muoversi di conseguenza.

Occhio Juventus, l’ha detto in diretta

La Juventus ha quest’oggi seguito con molto interesse la conferenza stampa di presentazione di una sfida di Europa League. Nel corso di questa, infatti, un giocatore ha tirato in ballo la società bianconera, parlando di quello che potrebbe accadere nella prossima stagione.

Molti si chiederanno a cosa potrebbe mai essere servita una cosa del genere, ma il profilo in questione nella prossima stagione potrebbe vestire proprio la maglia della Juventus. Nulla di deciso, che sia chiaro, ma le possibilità ci sono, soprattutto se Thiago Motta non venisse accontentato nel calciomercato profili di primo livello. Questa potrebbe essere una soluzione che alla Vecchia Signora potrebbe andare più che bene, ma come detto dal giocatore stesso, ogni discorso verrà direttamente rinviato a giugno.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Porto-Roma Tiago Djalò, giocatore di proprietà della Juventus, ha parlato del suo possibile ritorno in bianconero nella prossima stagione. Il portoghese, ex Milan, non ha voluto però entrare nello specifico sul suo futuro, dicendosi concentrato sul presente e sul fare bene al Porto, squadra dove dopo un primo momento di difficoltà è riuscito a trovare quella continuità che gli serviva.

Tutto rinviato a giugno

La Juventus si potrà ricongiungere con Tiago Djalò nella prossima stagione. Nulla di deciso, che sia chiaro, né lato Vecchia Signora né tantomeno lato giocatore, che anzi resta concentrato sul presente, come confermato anche nel corso della conferenza stampa di oggi in vista della partita di domani contro la Roma.

Le possibilità di vedere finalmente in bianconero Djalò però sono aumentate, soprattutto a fronte delle difficoltà che la Juventus starebbe riscontrando nel trovare un difensore che possa fare al caso di Thiago Motta. Se arrivare ad uno tra Hancko e Todibo dovesse risultare essere più complicato del previsto, ecco che Giuntoli potrebbe seriamente valutare la possibilità di riportare a Torino Djalò, anche se molto dipenderà anche dallo stesso Porto, stuzzicato dall’idea di portarlo addirittura riscattare.